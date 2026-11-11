Украинцы в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

С начала отопительного сезона у украинцев есть два месяца на оформление жилищной субсидии, чтобы получить помощь в полном объеме. Выплата может начисляться "задним числом", то есть за октябрь и часть ноября. Однако, если подать документы в декабре, будет применяться другой порядок назначения субсидии.

О чем стоит знать украинцам, чтобы не потерять часть помощи на коммунальные услуги, разбирались Новини.LIVE.

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Порядок назначения субсидий в ноябре

В Пенсионном фонде напоминают, что субсидия на оплату коммунальных услуг назначается с месяца обращения гражданина и до окончания отопительного сезона.

Если человек обращается в орган ПФУ с заявлением и соответствующими документами до 1 декабря, жилищная субсидия назначается "задним числом" — с 1 октября. Соответственно, государство выплачивает денежную помощь с начала отопительного сезона, независимо от даты обращения.

"То есть, если вы обратитесь за назначением жилищной субсидии в ноябре и не укажете в заявлении, что хотите получать субсидию именно с ноября, то выплата вам будет назначена с начала отопительного сезона, а доход будет учтен за I и II кварталы 2026 года", — поясняет ПФУ.

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Однако при желании лицо имеет право указать в заявлении, что хочет получать помощь не с начала отопительного сезона, а с ноября. В таком случае ПФУ будет учитывать доходы за второй и третий кварталы текущего года.

Можно ли оформить субсидию в декабре

Пенсионный фонд будет принимать заявления на жилищные субсидии в течение декабря. Однако помощь будет назначаться уже с месяца подачи документов, а значит, человек не сможет претендовать на выплаты за октябрь и ноябрь.

Как подать документы на помощь

Украинцы могут подать заявление и декларацию о доходах и расходах семьи лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.

Если нет возможности прийти в учреждение, можно отправить документы по почте на адрес территориального органа Фонда или подать электронную заявку через веб-портал ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Кроме того, подать заявление на субсидию можно через уполномоченных лиц территориальных общин, ЦНАП или портал "Дія".

Правило 30 дней

Получатели субсидий обязаны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях обстоятельств, которые могут повлиять на размер помощи или право на ее получение. В частности, необходимо уведомлять об обновлении или замене документов, изменениях в составе домохозяйства, смене источника или размера доходов.

Передать обновленную информацию в ПФУ необходимо в течение 30 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Если этого не сделать, Пенсионный фонд со временем самостоятельно узнает об изменениях через государственные реестры. В дальнейшем субсидию могут пересчитать или отменить, а излишне выплаченные средства обяжут вернуть.

Ранее Новини.LIVE сообщали о порядке оформления субсидии для людей с инвалидностью. ПФУ примет во внимание состав домохозяйства, доходы и имущество семьи, площадь жилья, объем потребления коммунальных услуг. В определенных случаях в оформлении субсидии могут отказать.

Также Новини.LIVE сообщали, что субсидию можно оформить даже при наличии задолженности за коммунальные услуги. Для этого предусмотрены два варианта действий. Один из них — заключение специального договора с поставщиком услуг.