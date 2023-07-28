Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 июля 2023 года

Цены на зерно в Украине: сколько стоит рапс
Несмотря на масштабную войну с Россией Украина продолжает быть одним из лидеров в производстве и экспорте зерна. За период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года Украина произвела экспорт зерновых и масличных культур на сумму более 20 млрд. долларов США. Российское вторжение стало очень сложным испытанием для сельского хозяйства Украины. Несмотря на эти трудности страна проявляет высокую устойчивость и успешно продолжает поставлять зерно на мировые рынки.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.
Цены на рапс в Украине.
По состоянию на 28 июля средняя цена на рапс в Украине составляет 13369 грн за тонну вместе с НДС.
Цена на рапс за последнюю неделю не была стабильной. Так, в прошлый четверг, 20 июля, средняя стоимость тонны рапса составляла 13 104 грн. Впоследствии цена на эту продукцию выросла до 13 583 грн за тонну, а в среду, 26 июля, снизилась 13 349 гривен, что было наименьшим показателем за неделю. Сейчас цена почти минимальна за недельный период.
Как формируются цены на рапс
Цены на рапс формируются под влиянием различных факторов, включающих аграрные, экономические, климатические и геополитические факторы. Как и в других отраслях, на цены рапса влияет соотношение между представлением и спросом. Кроме того, на конечные цены продукта влияет также стоимость выращивания рапса, включающая цены на удобрения, семена и средства защиты растений.
Рапс является предметом мировой торговли, и цены могут значительно влиять на геополитические факторы, международные торговые соглашения и тарифы. В Украине к этим факторам также добавляется фактор войны с РФ и постоянные обстрелы украинской аграрной и портовой ифраструктуры.
Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.