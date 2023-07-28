Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 июля 2023 года

Поле рапса. Фото: shropshirerural

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на масштабную войну с Россией Украина продолжает быть одним из лидеров в производстве и экспорте зерна. За период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года Украина произвела экспорт зерновых и масличных культур на сумму более 20 млрд. долларов США. Российское вторжение стало очень сложным испытанием для сельского хозяйства Украины. Несмотря на эти трудности страна проявляет высокую устойчивость и успешно продолжает поставлять зерно на мировые рынки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.

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Цены на рапс в Украине.

По состоянию на 28 июля средняя цена на рапс в Украине составляет 13369 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на рапс в Украине на 27 июля. Фото: tripoli.land

Цена на рапс за последнюю неделю не была стабильной. Так, в прошлый четверг, 20 июля, средняя стоимость тонны рапса составляла 13 104 грн. Впоследствии цена на эту продукцию выросла до 13 583 грн за тонну, а в среду, 26 июля, снизилась 13 349 гривен, что было наименьшим показателем за неделю. Сейчас цена почти минимальна за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на рапс

Цены на рапс формируются под влиянием различных факторов, включающих аграрные, экономические, климатические и геополитические факторы. Как и в других отраслях, на цены рапса влияет соотношение между представлением и спросом. Кроме того, на конечные цены продукта влияет также стоимость выращивания рапса, включающая цены на удобрения, семена и средства защиты растений.

Рапс является предметом мировой торговли, и цены могут значительно влиять на геополитические факторы, международные торговые соглашения и тарифы. В Украине к этим факторам также добавляется фактор войны с РФ и постоянные обстрелы украинской аграрной и портовой ифраструктуры.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.