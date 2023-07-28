Ціни на зернові в Україні станом на 28 липня 2023

Поле ріпаку. Фото: shropshirerural

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри масштабну війну з Росією, Україна продовжує бути одним із лідерів у виробництві та експорті зерна. За період з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року Україна здійснила експорт зернових та олійних культур на суму понад 20 млрд доларів США. Російське вторгнення стало надзвичайно складним випробуванням для сільського господарства України. Незважаючи на ці труднощі, країна проявляє високу стійкість та успішно продовжує постачати зерно на світові ринки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ріпак.

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Ціни на ріпак в Україні

Станом на 27 липня середня ціна на ріпак в Україні становить 13 369 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ріпак в Україні станом на 27 липня. Фото: tripoli.land

Ціна на ріпак упродовж останнього тижня не була стабільною. Так, минулого четверга, 20 липня, середня вартість тонни ріпака становила 13 104 грн. Згодом ціна на цю продукцію зросла до 13 583 грн за тонну, а у середу, 26 липня, знизилась 13 349 гривень, що було найменшим показником за тиждень. Наразі ціна є майже мінімальною за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ріпак

Ціни на ріпак формуються під впливом різноманітних факторів, які включають аграрні, економічні, кліматичні та геополітичні чинники. Як і в інших галузях, на ціни ріпаку впливає співвідношення між поданням та попитом. Крім того, на кінцеві ціни продукту також вартість вирощування ріпаку, що включає в себе ціни на добрива, насіння та засоби захисту рослин.

Ріпак є предметом світової торгівлі, і ціни можуть бути значно впливані геополітичними факторами, міжнародними торговельними угодами та тарифами. В Україні до цих чинників також додається фактор війни з РФ, та постійні обстріли української аграрної та портової іфраструктури.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.