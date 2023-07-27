Ціни на зернові в Україні станом на 27 липня 2023

Поле соняшників. Фото: unsplash.com/Aleksandr Eremin

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на повномасштабну війну, Україна залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Згідно з даними на 24 липня, у 2023-2024 маркетингових роках, Україна експортувала 1666 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 261 тис. тонн більше, ніж минулого року на цю ж саму дату.

Російське вторгнення стало складним випробуванням для сільського господарства країни, однак, незважаючи на ці труднощі, Україна продовжує успішно експортувати зерно на світові ринки. Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

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Ціни на соняшник в Україні

Станом на 27 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 13 516 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 27 липня. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник упродовж останнього тижня значно коливалась. Так, минулої середи, 19 липня, середня вартість тонни соняшника становила 14 032 грн. Після падіння до 13 907 грн за тонну, ціна значно піднялась — до 14 192 гривень за тонну. Наразі ціна є мінімальною за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник

Ціни на соняшник формуються на основі різних факторів. Серед них: рівень виробництва соняшнику (врожайність), Попит на соняшникову олію та інші продукти харчової промисловості. Ціни на соняшник також можуть бути вплинуті міжнародними факторами, такими як зовнішньоекономічні відносини, тарифи на експорт та імпорт і, на жаль, війна.

Враховуючи всі ці фактори, ціни на соняшник можуть змінюватись протягом дня, що створює виклики для виробників, бізнесу, споживачів та інвесторів у цій галузі.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.