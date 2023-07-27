Ціни на зернові в Україні станом на 27 липня 2023

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соняшник
Незважаючи на повномасштабну війну, Україна залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Згідно з даними на 24 липня, у 2023-2024 маркетингових роках, Україна експортувала 1666 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 261 тис. тонн більше, ніж минулого року на цю ж саму дату.
Російське вторгнення стало складним випробуванням для сільського господарства країни, однак, незважаючи на ці труднощі, Україна продовжує успішно експортувати зерно на світові ринки. Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.
Ціни на соняшник в Україні
Станом на 27 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 13 516 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціна на соняшник упродовж останнього тижня значно коливалась. Так, минулої середи, 19 липня, середня вартість тонни соняшника становила 14 032 грн. Після падіння до 13 907 грн за тонну, ціна значно піднялась — до 14 192 гривень за тонну. Наразі ціна є мінімальною за тижневий період.
Як формуються ціни на соняшник
Ціни на соняшник формуються на основі різних факторів. Серед них: рівень виробництва соняшнику (врожайність), Попит на соняшникову олію та інші продукти харчової промисловості. Ціни на соняшник також можуть бути вплинуті міжнародними факторами, такими як зовнішньоекономічні відносини, тарифи на експорт та імпорт і, на жаль, війна.
Враховуючи всі ці фактори, ціни на соняшник можуть змінюватись протягом дня, що створює виклики для виробників, бізнесу, споживачів та інвесторів у цій галузі.
Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.