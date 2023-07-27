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Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник

27 июля 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 июля 2023
Поле подсолнечников. Фото: unsplash.com/Aleksandr Eremin
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Несмотря на полномасштабную войну, Украина остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Согласно данным на 24 июля, в 2023-2024 маркетинговых годах, Украина экспортировала 1666 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 261 тыс. тонн больше, чем в прошлом году на эту же дату.

Российское вторжение стало сложным испытанием для сельского хозяйства страны, однако, несмотря на эти трудности, Украина продолжает успешно экспортировать зерно на мировые рынки. Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

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Цены на подсолнечник в Украине.

По состоянию на 27 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 516 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 27 июля. Фото: tripoli.land

Цена на подсолнечник за последнюю неделю значительно колебалась. Так, в прошлую среду, 19 июля, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 14 032 грн. После падения до 13 907 грн за тонну цена значительно поднялась — до 14 192 гривен за тонну. Сейчас цена минимальна за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник

Цены на подсолнечник формируются на основе разных факторов. Среди них: уровень производства подсолнечника (урожайность), спрос на подсолнечное масло и другие продукты пищевой промышленности. Цены на подсолнечник также могут повлиять на международные факторы, такие как внешнеэкономические отношения, тарифы на экспорт и импорт и, к сожалению, война.

Учитывая эти факторы, цены на подсолнечник могут изменяться в течение дня, что создает вызовы для производителей, бизнеса, потребителей и инвесторов в этой отрасли.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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