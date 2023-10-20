Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 октября 2023

Цены на зерно в Украине: сколько стоит пшеница в октябре
Российское вторжение существенно повлияло на экспорт зерновых культур из Украины. Долгое время наша страна славилась как один из самых крупных мировых поставщиков зерновых. Тем не менее, Украина столкнулась с блокированием своих морских портов, а также с разрушением инфраструктуры и заминированием сельскохозяйственных земель, что привело к значительному уменьшению объемов экспорта. Впрочем, с последней проблемой удается успешно бороться. С начала 2023 года в Украине было проверено и очищено от мин более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных участков.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 20 октября.
По состоянию на 20 октября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4172 грн за тонну вместе с НДС.
При этом цена на пшеницу за последние дни существенно возросла. Так, в четверг, 12 октября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4012 грн и впоследствии выросла сначала до 4098 грн, а затем до своего недельного минимума в 4179 грн за тонну, продержавшись на этой отметке несколько дней. Впоследствии цена немного упала — до 4157 грн, но уже 19 октября выросла до 4172 гривен. Сейчас цена за тонну пшеницы всего на две гривни меньше самой высокой за недельный период.
Как формируются цены на пшеницу в Украине
Цены на пшеницу регулируются несколькими ключевыми факторами. Один из таких факторов — урожай пшеницы в текущем сезоне, который влияет на доступность и стоимость этой зерновой культуры на рынке. Если урожай богатый, то цены обычно снижаются, а при его дефиците цены поднимаются.
Однако цены на пшеницу тоже сильно зависят от конкурентной ситуации на мировом рынке. Изменения в объемах экспорта и импорта могут оказывать значительное влияние на спрос и предложение, что в свою очередь отражается на ценах. Также стоимость других видов зерновых влияет на цены на пшеницу, поскольку покупатели и производители могут переключаться между разными видами зерновых в зависимости от их стоимости и доступности.
Сохраняемые на складах запасы пшеницы также влияют на рыночную динамику. Эти запасы используются для регулирования спроса и предложения в течение сезона.
Кроме того, следует учитывать, что важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Военные действия на территории Украины оказывают значительное влияние на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы и вторжение России значительно сократило объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.
Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.
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