Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 октября 2023

Уборка пшеницы. Фото: ales_kartal

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение существенно повлияло на экспорт зерновых культур из Украины. Долгое время наша страна славилась как один из самых крупных мировых поставщиков зерновых. Тем не менее, Украина столкнулась с блокированием своих морских портов, а также с разрушением инфраструктуры и заминированием сельскохозяйственных земель, что привело к значительному уменьшению объемов экспорта. Впрочем, с последней проблемой удается успешно бороться. С начала 2023 года в Украине было проверено и очищено от мин более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных участков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 20 октября.

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По состоянию на 20 октября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4172 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 20 октября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни существенно возросла. Так, в четверг, 12 октября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4012 грн и впоследствии выросла сначала до 4098 грн, а затем до своего недельного минимума в 4179 грн за тонну, продержавшись на этой отметке несколько дней. Впоследствии цена немного упала — до 4157 грн, но уже 19 октября выросла до 4172 гривен. Сейчас цена за тонну пшеницы всего на две гривни меньше самой высокой за недельный период.

Недельная динамика цен на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу регулируются несколькими ключевыми факторами. Один из таких факторов — урожай пшеницы в текущем сезоне, который влияет на доступность и стоимость этой зерновой культуры на рынке. Если урожай богатый, то цены обычно снижаются, а при его дефиците цены поднимаются.

Однако цены на пшеницу тоже сильно зависят от конкурентной ситуации на мировом рынке. Изменения в объемах экспорта и импорта могут оказывать значительное влияние на спрос и предложение, что в свою очередь отражается на ценах. Также стоимость других видов зерновых влияет на цены на пшеницу, поскольку покупатели и производители могут переключаться между разными видами зерновых в зависимости от их стоимости и доступности.

Сохраняемые на складах запасы пшеницы также влияют на рыночную динамику. Эти запасы используются для регулирования спроса и предложения в течение сезона.

Кроме того, следует учитывать, что важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Военные действия на территории Украины оказывают значительное влияние на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы и вторжение России значительно сократило объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.