Ціни на зернові в Україні станом на 20 жовтня 2023

Збирання пшениці. Фото: ales_kartal

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення істотно вплинуло на експорт зернових культур з України. Довгий час наша країна славилася як один із найбільших світових постачальників зернових. Тим не менш, наразі Україна зіткнулася з блокуванням своїх морських портів, а також з руйнуванням інфраструктури та замінуванням сільськогосподарських земель що призвело до значного зменшення обсягів експорту. Втім, з останньою проблемою вдається успішно боротись. З початку 2023 року в Україні було перевірено та очищено від мін понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських ділянок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 20 жовтня.

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Станом на 20 жовтня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4172 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 20 жовтня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів істотно зросла. Так, у четвер 12 жовтня, середня вартість тонни пшениці становила 4012 грн і згодом зросла спочатку до 4098 грн, а потім до свого тижневого мінімуму у 4179 грн за тонну, протримавшись на цій позначці кілька днів. Згодом ціна трохи впала — до 4157 грн, але вже 19 жовтня зросла до 4172 гривень. Наразі ціна за тонну пшениці лише на дві гривні менше від найвищої за тижневий період.

Тижнева динаміка цін на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю регулюються кількома ключовими факторами. Один із таких факторів — урожай пшениці у поточному сезоні, який впливає на доступність та вартість цієї зернової культури на ринку. Якщо врожай багатий, то ціни зазвичай знижуються, а за його дефіциту ціни піднімаються.

Однак ціни на пшеницю також сильно залежать від конкурентної ситуації на світовому ринку. Зміни в обсягах експорту та імпорту можуть надавати значний вплив на попит та пропозицію, що своєю чергою відбивається на цінах. Також вартість інших видів зернових впливає на ціни на пшеницю, оскільки покупці та виробники можуть перемикатися між різними видами зернових залежно від їхньої вартості та доступності.

Запаси пшениці, що зберігаються на складах, також впливають на ринкову динаміку. Ці запаси використовуються для регулювання попиту та пропозиції протягом сезону.

Крім того, слід враховувати, що важливим фактором, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна із Росією. Військові дії на території України значно впливають на ринок зернових та цінову динаміку пшениці. Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів пшениці, і вторгнення Росії значно скоротило обсяги виробництва та експорту сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.