Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 октября 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: dealerwebcentral.s3.amazonaws.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире. Основными экспортными рынками украинской кукурузы являются Китай, Турция, Египет и Италия. Война в Украине оказала негативное влияние на экспорт зерновых. В настоящее время экспорт зерна из Украины затруднен из-за блокады Россией портов на Черном море. Тем не менее, недавно в Минагрополитики заявили о готовности отправить в африку 57 тысяч тонн зерна. В рамках гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine Украина может отправить Нигерии и Судану 25 и 32 тыс. тонн зерна соответственно.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 21 октября.

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По состоянию на 21 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 3875 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 21 октября. Фото: tripoli.land

За последние дни цена на кукурузу несколько выросла. Так, в пятницу, 13 сентября, средняя стоимость тонны кукурузы составила 3738 гривен. Затем цена на этот вид зерновых выросла сначала до 3784 грн, а через несколько дней повысилась еще больше. Уже в четверг, 19 октября, она составила 3840 грн за тонну. Сейчас цена самая высокая за недельный период.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине изменяются под влиянием различных факторов, таких как урожайность, спрос и предложение, а также мировые цены на зерно.

Урожайность кукурузы зависит от погодных условий, плодородия почв, методов выращивания и других факторов. Неблагоприятные погодные явления, такие как засухи или сильные дожди, могут снизить урожайность, что в свою очередь приводит к повышению цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется уровнем внутреннего потребления, объемами экспорта зерна и мировыми ценами на кукурузу. Кроме того, цены на кукурузу могут испытывать влияние политических изменений, колебаний валютных курсов, изменений в тарифах на экспорт и импорт, а также других факторов.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и во всем мире продолжают ощущать значительное влияние блокады морских портов Украины, что привело к уменьшению объемов экспорта зерна. Кроме того, российская интервенция нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям и сельхозтехнике, что также сказалось на уменьшении производства зерна в стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.