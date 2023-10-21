Ціни на зернові в Україні станом на 21 жовтня 2023

Збирання кукурудзи. Фото: dealerwebcentral.s3.amazonaws.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів зернових у світі. Основними експортними ринками для української кукурудзи є Китай, Туреччина, Єгипет та Італія. Війна в Україні негативно вплинула на експорт зернових. На даний момент експорт зерна з України ускладнений через блокаду Росією портів на Чорному морі. Тим не менш, нещодавно у Мінагрополітики заявили про готовність відправити до африки 57 тисяч тонн зерна. В рамках гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine Україна може відправити Нігерії та Судану 25 та 32 тис. тонн зерна відповідно.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 21 жовтня.

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Станом на 21 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 3875 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 21 жовтня. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціна на кукурудзу дещо зросла. Так, у п'ятницю, 13 вересня, середня вартість тонни кукурудзи становила 3738 гривен. Потім ціна на цей вид зернових зросла спочатку до 3784 грн, а через кілька днів підвищилась ще більше. Вже у четвер, 19 жовтня, вона становила 3840 грн за тонну. Наразі ціна є найвищою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні змінюються під впливом різних факторів, таких як урожайність, попит та пропозиція, а також світові ціни на зерно.

Врожайність кукурудзи залежить від погодних умов, родючості ґрунтів, методів вирощування та інших факторів. Несприятливі погодні явища, такі як посухи чи сильні дощі, можуть знизити врожайність, що, своєю чергою, призводить до підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається рівнем внутрішнього споживання, обсягами експорту зерна та світовими цінами на кукурудзу. Крім того, ціни на кукурудзу можуть зазнавати впливу політичних змін, коливань валютних курсів, змін у тарифах на експорт та імпорт, а також інших факторів.

Наразі ціни на кукурудзу в Україні та у всьому світі продовжують відчувати значний вплив від блокади морських портів України, що призвело до зменшення обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція спричинила збитки сільськогосподарським угіддям і сільгосптехніці, що також позначилося на зменшенні виробництва зерна в країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни