Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 25 октября 2023

Отливка металла. Фото: tildacdn.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь очень популярен металл, который используют во многих областях благодаря превосходной проводимости электричества и тепла, высокой прочности, декоративным свойствам и антимикробным характеристикам. Переработка меди позволяет экономить природные ресурсы, снижает ущерб экологии, связанный с добычей и первичной обработкой руды, а также позволяет заработать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Медь — один из немногих самородных металлов. Это означает, что он может встречаться в природе в металлической форме, подходящей для непосредственного использования. Это привело к очень раннему использованию меди человеком, начиная с примерно 8000 до н.э.

Медь обладает высокой коррозионной стойкостью, но она все же может корродировать в определенных условиях. В чистом виде медь не создает реакции с водой, но в присутствии кислорода воздух образует слой оксида меди. Этот слой является защитным, поскольку препятствует дальнейшему проникновению кислорода в металл. В присутствии углекислого газа в воздухе оксид меди реагирует с ним, образуя яр-медянку. Яр-медянка имеет зеленый цвет, который часто можно увидеть на старых медных конструкциях, таких как крыши многих старых построек и Статуя Свободы.

Медь используется уже не менее 10 тысяч лет, но более 95% всей извлеченной и выплавленной человечеством меди было извлечено с 1900 года. Как и в случае с многими другими природными ресурсами, общее количество меди на Земле огромно: около 10 100 миллиардов тонн в верхнем слое земной коры. Ее добыча заняла бы 5 миллионов лет при нынешних темпах. Однако лишь незначительную часть этих запасов экономически целесообразно добывать при нынешних ценах и технологиях. Оценки медных запасов, доступных для добычи, варьируются от 25 до 60 лет.

Как и алюминий, медь подлежит вторичной переработке без потери качества как в сыром виде, так и в готовой продукции. По объему медь является третьим наиболее перерабатываемым металлом после железа и алюминия. По оценкам, 80% всей когда-либо добываемой меди все еще используется. Процесс переработки меди примерно такой же, как и для ее получения, но требует меньшего количества этапов. Медный лом высокой чистоты плавится в печи, затем восстанавливается и отливается в заготовки и слитки; лом низкой чистоты очищается гальваническим способом в ванне серной кислоты.

Было разработано множество медных сплавов, многие из которых имеют важное применение. Латунь — это сплав меди и цинка. Бронза обычно относится к сплавам меди и олова, но может относиться к любому медному сплаву, например, алюминиевой бронзы. Медь является одним из наиболее важных компонентов припоев из серебра и золота, используемых в ювелирной промышленности, изменяя цвет, жесткость и температуру плавления сплавов.

Как правильно сдавать медь в пункты приема вторсырья

Как мы уже говорили, медь это довольно дорогой металл, который находит применение во многих отраслях. Цены на медь в пунктах приема могут варьироваться из-за нескольких факторов. Во-первых, на цены в пунктах приема вторсырья влияют качество металла, наличие примесей, форма и место, где вы его сдаете.

Чтобы получить максимальную сумму за медный лом, перед тем как отвезти его на прием следует выполнить несколько простых шагов. Например, полезно избавиться от других материалов и металлов которые могут содержать медное изделие.

Если у вас есть медные провода, вы можете сдать их вместе с изоляцией. Однако следует помнить, что изоляция прибавляет вес и может снизить общую стоимость металла. Некоторые люди сжигают изоляцию из проволоки в огне, чтобы отделить медь, но это может повлиять на качество меди. Металл с сильным окислением от огня будет стоить подешевле.

Пункты приема готовы принимать разные виды меди, включая кабели, медные обмотки от двигателей, сантехническое оборудование, медные трубы и многое другое. Исследования показывают, что обычно выгоднее составлять большие объемы меди сразу, так как это может сэкономить время и даже предложить более выгодные условия сбыта.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 255 грн;

Винницкая область — от 180 до 210 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;

Житомирская область — от 180 до 200 грн;

Закарпатская область — от 160 до 180 грн;

Запорожская область — от 230 до 260 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 190 грн;

Кировоградская область — от 165 до 195 грн;

Львовская область — от 180 до 205 грн;

Николаевская область — от 220 до 250 грн;

Одесская область — от 235 до 255 грн;

Полтавская область — от 210 до 235 грн;

Сумская область – от 160 до 180 грн;

Тернопольская область — от 160 до 185 грн;

Харьковская область — от 250 до 265 грн;

Хмельницкая область — от 220 до 250 грн;

Черкасская область — от 180 до 200 грн;

Черновицкая область — от 180 до 210 грн;

Черниговская область — от 200 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.