Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 25 жовтня 2023

Виливка металу. Фото: tildacdn.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь дуже популярний метал, який використовують у багатьох сферах завдяки чудовій провідності електрики та тепла, високої міцності, декоративним властивостям та антимікробним характеристикам. Переробка міді дозволяє економити природні ресурси, знижує шкоду для экології, пов'язану з видобутком та первинною обробкою руди, а також дозволяє заробити непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один з небагатьох самородних металів. Це означає, що він може зустрічатися в природі у металевій формі, придатній для безпосереднього використання. Це призвело до дуже раннього використання міді людиною, починаючи з приблизно 8000 до н.е.

Мідь має високу корозійну стійкість, але вона все ж таки може кородувати в певних умовах. У чистому вигляді мідь не створює реакцію з водою, але у присутності кисню повітря утворює шар оксиду міді. Цей шар є захисним, оскільки він перешкоджає подальшому проникненню кисню до металу. У присутності вуглекислого газу у повітрі оксид міді реагує з ним, утворюючи яр-медянку. Яр-медянка має зелений колір, який часто можна побачити на старих мідних конструкціях, таких як дахи багатьох старих будівель та Статуя Свободи.

Мідь використовується вже щонайменше 10 тисяч років, але понад 95% усієї здобутої та виплавленої людством міді було вилучено з 1900 року. Як і у випадку з багатьма іншими природними ресурсами, загальна кількість міді на Землі величезна: близько 10 100 мільярдів тонн у верхньому шарі земної кори. Її видобуток зайняв би 5 мільйонів років за нинішніх темпів. Однак лише незначну частину цих запасів економічно доцільно видобувати за нинішніх цін та технологій. Оцінки запасів міді, доступних для видобутку, варіюються від 25 до 60 років.

Як і алюміній, мідь підлягає вторинній переробці без втрати якості як у сирому вигляді, так і готової продукції. За обсягом мідь є третім металом, що найбільш переробляється після заліза і алюмінію. За оцінками, 80% всієї коли-небудь видобутої міді все ще використовується. Процес переробки міді приблизно такий самий, як і для її отримання, але вимагає меншої кількості етапів. Мідний брухт високої чистоти плавиться в печі, потім відновлюється і відливається в заготовки та злитки; лом низької чистоти очищається гальванічним способом у ванні сірчаної кислоти.

Було розроблено безліч мідних сплавів, багато з яких мають важливе застосування. Латунь — це сплав міді та цинку. Бронза зазвичай відноситься до сплавів міді та олова, але може відноситися до будь-якого сплаву міді, наприклад, алюмінієвої бронзи. Мідь є одним з найбільш важливих компонентів припоїв зі срібла та золота, що використовуються в ювелірній промисловості, змінюючи колір, твердість та температуру плавлення одержуваних сплавів.

Як правильно здавати мідь у пункти прийому вторсировини

Як ми вже казали, мідь — це досить дорогий метал, який знаходить застосування у багатьох галузях. Ціни на мідь у пунктах прийому можуть коливатися через декілька факторів. По-перше, на ціни у пунктах прийому вторсировини впливають якість металу, наявність домішок, форма та місце, де ви його здаєте.

Щоб отримати максимальну суму за мідний брухт, перед тим, як відвезти його на прийом варто виконати кілька простих кроків. Наприклад, корисно позбавитися інших матеріалів і металів які може містити мідний виріб..

Якщо у вас є мідні дроти, ви можете здати їх разом із ізоляцією. Однак варто пам'ятати, що ізоляція додає ваги та може знизити загальну вартість металу. Деякі люди спалюють ізоляцію з дротів у вогні, щоб відокремити мідь, але це може вплинути на якість міді. Метал с сильним окисленням від вогню буде коштувати дешевше.

Пункти прийому готові приймати різні види міді, включаючи кабелі, мідні обмотки від двигунів, сантехнічне обладнання, мідні труби та багато іншого. Дослідження показують, що зазвичай вигідніше складати великі обсяги міді відразу, оскільки це може заощадити вам час і навіть запропонувати вигідніші умови збуту.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 220 до 255 грн;

Вінницька область — від 180 до 210 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;

Житомирська область — від 180 до 200 грн;

Закарпатська область — від 160 до 180 грн;

Запорізька область — від 230 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 190 грн;

Кіровоградська область — від 165 до 195 грн;

Львівська область — від 180 до 205 грн;

Миколаївська область — від 220 до 250 грн;

Одеська область — від 235 до 255 грн;

Полтавська область — від 210 до 235 грн;

Сумська область — від 160 до 180 грн;

Тернопільська область — від 160 до 185 грн;

Харківська область — від 250 до 265 грн;

Хмельницька область — від 220 до 250 грн;

Черкаська область — від 180 до 200 грн;

Чернівецька область — від 180 до 210 грн;

Чернігівська область — від 200 до 240 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні . Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.