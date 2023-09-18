Скільки коштують продукти на вареники у вересні 2023 року

Украинские вареники. Фото: images.wcdn.co.il

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине сильно усугубила финансовое положение украинцев. С тех пор как Россия вторглась в страну, цены на продукты в магазинах и рынках стали постоянно расти. И даже если цены на некоторые продукты иногда уменьшаются из-за сезонных колебаний, это не может компенсировать общего увеличения стоимости еды в Украине.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления вареников с картофелем и мясом и сравнили цены на эти же продукты, которые были в начале года.

Читайте также:

Сколько вы потратите на вареники с картофелем в сентябре

Для составления стоимости вареников мы использовали данные о ценах на продукты с портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в начале 2023 года.

Согласно рецепту на четыре порции вареников с картофелем нужно использовать следующие продукты:

Мука – 400 гр.

Яйца – 1 шт.

Картофель – 1 кг.

Масло растительное — 115 гр.

Лук – 250 гр.

Сметана – 350 гр.

Сколько стоили вареники с картофелем в начале 2023 года:

Мука — 21,45 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 400 граммов муки — 8,58 грн.

Яйца — 73,47 грн/10 шт. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 1 яйцо – 7,34 грн.

Картофель — 9,76 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 1 кг картофеля — 9,76 грн.

Масло растительное — 62,90 грн/л. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 155 гр растительного масла — 9,74 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 250 гр лука – 8,72 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 гр. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 350 гр сметаны — 40,02 грн.

Чтобы приготовить вареники с картофелем в начале 2023 года, вы бы потратили 84,16 грн.

Сколько стоят вареники с картофелем в сентябре:

Мука — 22,63 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 400 граммов муки — 9,05 грн.

Яйца – 46 грн/10 шт. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 1 яйцо – 4,60 грн.

Картофель — 9,79 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 1 кг картофеля — 9,79 грн.

Масло растительное — 57,05 грн/л. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 155 гр растительного масла — 8,84 грн.

Лук – 11,67 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 250 гр лука – 2,91 грн.

Сметана — 39,35 грн за 350 гр. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 350 гр сметаны — 39,35 грн.

Чтобы приготовить вареники с картофелем, в сентябре 2023 года вы потратите 74,54 грн.

Сколько вы потратите на вареники с мясом в сентябре

Согласно рецепту на четыре порции вареников с картофелем нужно использовать следующие продукты:

Мука — 400 гр.

Говядина — 500 г.

Масло растительное — 100 гр.

Лук — 300 гр.

Сметана — 350 гр.

Сколько стоили вареники с мясом в начале 2023 года:

Мука — 21,45 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 400 граммов муки — 8,58 грн.

Говядина — 237,64 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 500 г говядины — 118,82 грн.

Масло растительное — 62,90 грн/л. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 100 гр масла — 6,29 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 300 гр лука — 10,46 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 гр. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 350 гр сметаны — 40,02 грн.

Чтобы приготовить вареники с мясом в начале 2023 года, вы бы потратили 184,17 грн.

Сколько стоят вареники с картофелем в сентябре:

Мука — 22,63 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 400 граммов муки — 9,05 грн.

Говядина — 245,16 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 500 г говядины — 122,58 грн.

Масло растительное — 57,05 грн/л. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 155 гр растительного масла — 5,70 грн.

Лук — 3,50 грн/кг. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 250 гр лука — 0,87 грн.

Сметана — 39,35 грн за 350 гр. По рецепту на приготовление вареников с картофелем нужно 350 гр сметаны — 39,35 грн.

Чтобы приготовить вареники с мясом, в сентябре 2023 года вы потратите 177,55 грн.

Несмотря на рост цен на говядину и муку в Украине по сравнению с началом года, удешевление сезонных продуктов смогло его нивелировать. Сейчас вареники с картофелем, что вареники с мясом получится приготовить дешевле, чем в январе.

Так, вареники с картофелем сейчас приготовить будет на 11% дешевле, чем в начале года, а вот вареники с мясом подешевели не так сильно — менее чем на 4%.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты.