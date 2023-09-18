Скільки коштують продукти на вареники у вересні 2023 року

Українські вареники. Фото: images.wcdn.co.il

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні сильно погіршила фінансове становище українців. З того часу, як Росія вторглася в країну, ціни на продукти в магазинах і на ринках стали постійно зростати. І навіть якщо ціни на деякі продукти іноді зменшуються, через сезонні коливання, це не може компенсувати загального збільшення вартості їжі в Україні.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом, та порівняли ціни на ці ж продукти які були на початку року.

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Скільки ви витратите на вареники з картоплею у вересні

Для складання вартості вареників ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування стравы, виносячи за дужки вартість води, та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих же самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом на чотири порцій вареників з картоплею потрібно використати такі продукти:

Борошно — 400 гр.

Яйця — 1 шт.

Картопля — 1 кг.

Олія — 115 гр.

Цибуля — 250 гр.

Сметана — 350 гр.

Скільки коштували вареники з картоплею на початку 2023 року:

Борошно — 21,45 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 400 грамів борошна — 8,58 грн.

Яйця — 73,47 грн/10 шт. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 1 яйце — 7,34 грн.

Картопля — 9,76 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 1 кг картоплі — 9,76 грн.

Олія — 62,90 грн/л. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 155 гр олії — 9,74 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 250 гр цибулі — 8,72 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 гр. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 350 гр сметани — 40,02 грн.

Щоб приготувати вареники з картоплею на початку 2023 року ви би витратили 84,16 грн.

Скільки коштують вареники з картоплею у вересні:

Борошно — 22,63 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 400 грамів борошна — 9,05 грн.

Яйця — 46 грн/10 шт. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 1 яйце — 4,60 грн.

Картопля — 9,79 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 1 кг картоплі — 9,79 грн.

Олія — 57,05 грн/л. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 155 гр олії — 8,84 грн.

Цибуля — 11,67 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 250 гр цибулі — 2,91 грн.

Сметана — 39,35 грн за 350 гр. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 350 гр сметани — 39,35 грн.

Щоб приготувати вареники з картоплею у вересні 2023 року ви витратите 74,54 грн.

Скільки ви витратите на вареники з м'ясом у вересні

Згідно з рецептом на чотири порцій вареників з картоплею потрібно використати такі продукти:

Борошно — 400 гр.

Яловичина — 500 г.

Олія — 100 гр.

Цибуля — 300 гр.

Сметана — 350 гр.

Скільки коштували вареники з м'ясом на початку 2023 року:

Борошно — 21,45 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 400 грамів борошна — 8,58 грн.

Яловичина — 237,64 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 500 г яловичини — 118,82 грн.

Олія — 62,90 грн/л. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 100 гр олії — 6,29 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 300 гр цибулі — 10,46 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 гр. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 350 гр сметани — 40,02 грн.

Щоб приготувати вареники з м'ясом на початку 2023 року ви би витратили 184,17 грн.

Скільки коштують вареники з картоплею у вересні:

Борошно — 22,63 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 400 грамів борошна — 9,05 грн.

Яловичина — 245,16 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 500 г яловичини — 122,58 грн.

Олія — 57,05 грн/л. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 155 гр олії — 5,70 грн.

Цибуля — 3,50 грн/кг. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 250 гр цибулі — 0,87 грн.

Сметана — 39,35 грн за 350 гр. За рецептом на приготування вареників з картоплею потрібно 350 гр сметани — 39,35 грн.

Щоб приготувати вареники з м'ясом у вересні 2023 року ви витратите 177,55 грн.

Незважаючи на зростання цін на яловичину і борошно в Україні в порівнянні з початком року, подешевшання сезонних продуктів смогло його нівелювати. Наразі що вареники з картоплею, що вареники з м'ясом вийде приготувати дешевше, ніж у січні.

Так, вареники з картоплею зараз приготувати буде на 11% дешевше ніж на початку року, а от вареники з м'ясом подешевшали не так сильно — менш ніж на 4%.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.