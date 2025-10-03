Каким знакам Зодиака откроется правда в первые выходные октября 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Октябрь только начался, а его первые выходные уже несут с собой особую энергетику. Карты Таро предсказывают, для трех знаков Зодиака это время станет точкой прозрения: они узнают то, что перевернет представление о собственной жизни. Это может быть как приятный сюрприз, так и вызов судьбы, который заставит действовать по-новому.

Кто из представителей зодиакального круга откроет острую правду в первые октябрьские выходные — Новини.LIVE делится раскладом карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Близнецы — карта Таро "Луна"

Для Близнецов выходные станут моментом, когда маски будут сняты. "Луна" предупреждает: вы можете узнать неприятную правду о человеке, которому доверяли. Это будет касаться дружбы или личных отношений. Не исключено, что вам откроется чужая тайна. Но эта правда поможет понять, кто на самом деле достоин вашего доверия. Не бойтесь отпустить тех, кто держит вас в плену иллюзий.

Весы — карта Таро "Правосудие"

Весы получили одну из самых сильных карт Таро. Это значит, что 4 и 5 октября вы услышите слова, которые расставят все по местам. Речь может идти о работе, финансовых вопросах или ситуации, где вы сомневались в честности других. Правда окажется острой, но справедливой. Карты Таро советуют принять факты без прикрас и использовать их в пользу себе. Это шанс восстановить баланс и избавиться от сомнений.

Скорпион — карта Таро "Башня"

Скорпионам выпала непростая, но чрезвычайно значимая карта. В эти выходные вы станете свидетелями ситуации, которая откроет скрытую правду. Это может быть связано как с работой, так и с личной жизнью. То, что казалось стабильным, может пошатнуться, но именно благодаря этому вы увидите реальность и истинные лица людей вокруг. Карты Таро говорят: разрушенное уйдет, чтобы вы смогли построить новое.

Также делимся другими предсказаниями магических карт Таро

Какие знаки Зодиака воплотят мечты в реальность в октябре 2025.

Каким знакам Зодиака второй месяц осени принесет настоящие победы.

Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожными в октябре.

Каким знакам Зодиака октябрь подарит судьбоносную любовь.

Кому из знаков Зодиака ждать финансового успеха во второй осенний месяц.