Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Три знаки Зодіаку от-от відкриють гостру правду — пророцтво Таро

Три знаки Зодіаку от-от відкриють гостру правду — пророцтво Таро

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 03:15
Яким знакам Зодіаку відкриється правда у перші вихідні жовтня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Жовтень тільки розпочався, а його перші вихідні вже несуть із собою особливу енергетику. Карти Таро пророкують, для трьох знаків Зодіаку цей час стане точкою прозріння: вони дізнаються те, що переверне уявлення про власне життя. Це може бути як приємний сюрприз, так і виклик долі, який змусить діяти по-новому.

Хто з представників зодіакального кола відкриє гостру правду в перші жовтневі вихідні — Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.

Реклама
Читайте також:
Близнюки — карта Таро "Місяць"

Для Близнюків вихідні стануть моментом, коли маски будуть зняті. "Місяць" попереджає: ви можете дізнатися неприємну правду про людину, якій довіряли. Це стосуватиметься дружби чи особистих стосунків. Не виключено, що вам відкриється чужа таємниця. Але ця правда допоможе зрозуміти, хто насправді вартий вашої довіри. Не бійтеся відпустити тих, хто тримає вас у полоні ілюзій.

Терези — карта Таро "Правосуддя"

Терези отримали одну з найсильніших карт Таро. Це означає, що 4 та 5 жовтня ви почуєте слова, які розставлять усе по місцях. Може йтися про роботу, фінансові питання або ситуацію, де ви сумнівалися у чесності інших. Правда виявиться гострою, але справедливою. Карти Таро радять прийняти факти без прикрас і використати їх на користь собі. Це шанс відновити баланс і позбутися сумнівів.

Скорпіон — карта Таро "Вежа"

Скорпіонам випала непроста,  але надзвичайно значуща карта. У ці вихідні ви станете свідками ситуації, яка відкриє приховану правду. Це може бути пов'язано як з роботою, так і з особистим життям. Те, що здавалося стабільним, може похитнутися, але саме завдяки цьому ви побачите реальність і справжні обличчя людей навколо. Карти Таро говорять: зруйноване піде, щоб ви змогли збудувати нове.

Також ділимося іншими передбаченнями магічних карт Таро

Які знаки Зодіаку втілять мрії у реальність у жовтні 2025.

Яким знакам Зодіаку другий місяць осені принесе справжні перемоги.

Кому зі знаків Зодіаку варто бути обережними у жовтні.

Яким знакам Зодіаку жовтень подарує доленосне кохання.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на фінансовий успіх у другий осінній місяць.

гороскоп вихідні знаки Зодіаку передбачення карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації