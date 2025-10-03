Яким знакам Зодіаку відкриється правда у перші вихідні жовтня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Жовтень тільки розпочався, а його перші вихідні вже несуть із собою особливу енергетику. Карти Таро пророкують, для трьох знаків Зодіаку цей час стане точкою прозріння: вони дізнаються те, що переверне уявлення про власне життя. Це може бути як приємний сюрприз, так і виклик долі, який змусить діяти по-новому.

Хто з представників зодіакального кола відкриє гостру правду в перші жовтневі вихідні — Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.

Близнюки — карта Таро "Місяць"

Для Близнюків вихідні стануть моментом, коли маски будуть зняті. "Місяць" попереджає: ви можете дізнатися неприємну правду про людину, якій довіряли. Це стосуватиметься дружби чи особистих стосунків. Не виключено, що вам відкриється чужа таємниця. Але ця правда допоможе зрозуміти, хто насправді вартий вашої довіри. Не бійтеся відпустити тих, хто тримає вас у полоні ілюзій.

Терези — карта Таро "Правосуддя"

Терези отримали одну з найсильніших карт Таро. Це означає, що 4 та 5 жовтня ви почуєте слова, які розставлять усе по місцях. Може йтися про роботу, фінансові питання або ситуацію, де ви сумнівалися у чесності інших. Правда виявиться гострою, але справедливою. Карти Таро радять прийняти факти без прикрас і використати їх на користь собі. Це шанс відновити баланс і позбутися сумнівів.

Скорпіон — карта Таро "Вежа"

Скорпіонам випала непроста, але надзвичайно значуща карта. У ці вихідні ви станете свідками ситуації, яка відкриє приховану правду. Це може бути пов'язано як з роботою, так і з особистим життям. Те, що здавалося стабільним, може похитнутися, але саме завдяки цьому ви побачите реальність і справжні обличчя людей навколо. Карти Таро говорять: зруйноване піде, щоб ви змогли збудувати нове.

