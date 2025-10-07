Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Гороскоп для знаков Зодиака на полнолуние 7 октября 2025 по Таро

Гороскоп для знаков Зодиака на полнолуние 7 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на полнолуние 7 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Полнолуние в огненном Овне, которое мы встречаем сегодня, 7 октября, откроет мощный поток энергии, который подтолкнет каждого действовать решительно и без страха. В этот день карты Таро указывают на необходимость доверять собственным ощущениям и принимать смелые решения. Полнолуние разожжет желание к переменам, обновлению и движению вперед — даже если путь кажется неопределенным.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 7 октября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Сегодня вы на пике своей силы, и карты Таро подтверждают: мир готов ответить на ваш пыл. Полнолуние усиливает уверенность и магнетизм — не бойтесь заявить о себе, удача на вашей стороне.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

День может казаться скучным, а время будет идти медленно, но именно пауза поможет вам понять, что мешает движению вперед. Используйте этот день для переосмысления планов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Мир"

Полнолуние открывает для вас новый цикл — завершение старых дел и начало нового этапа. Карта дня обещает гармонию и заслуженный результат, если не остановитесь за шаг до финиша.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Вы склонны слишком осторожно относиться к действиям, боясь кого-то обидеть или потерять баланс. Но сегодня Таро советует действовать смелее — именно 7 октября появится шанс продвинуться вперед.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вы будете чувствовать усталость и разрываться между обязательствами. Карта дня советует выбрать главное и сказать "нет" тому, что забирает вашу энергию без пользы.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Кубков"

Для вас 7 октября — день эмоционального обновления. Таро предвещает рождение новых чувств или восстановление старых отношений, но напоминает: большая любовь начинается с любви к себе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Полнолуние освобождает ваш разум от страхов и сомнений. Сегодня вы можете увидеть ситуацию под новым углом — карта дня советует довериться разуму, а не тревогам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Десятка Кубков" (перевернутая)

В отношениях возможны мелкие недоразумения, но не спешите делать выводы. "Десятка Кубков" указывает: гармония вернется, если вместо эмоций выберете искренность и совместный диалог.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Сегодня не стоит действовать импульсивно - решения, принятые на эмоциях, могут разочаровать. Полнолуние призывает к осознанности: дайте событиям время вызреть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)

Вы можете не замечать, как ваша сдержанность воспринимается как холодность. Карта дня советует остановиться, выслушать других и проявить сочувствие — это поможет избежать конфликта.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Перемены неизбежны, даже если вы сопротивляетесь. Полнолуние в Овне подталкивает вас разорвать замкнутый круг — Таро напоминают: счастье приходит, когда вы готовы к новому сценарию жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

Сегодня Вселенная напоминает: нельзя угодить всем, забывая о себе. "Девятка Кубков" подсказывает пересмотреть свои желания и честно определить, что действительно делает вас счастливыми.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
