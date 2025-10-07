Відео
Україна
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на повню 7 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на повню 7 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на повню 7 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Повня у вогняному Овні, яку ми зустрічаємо сьогодні, 7 жовтня, відкриє потужний потік енергії, який підштовхне кожного діяти рішуче й без страху. Цього дня карти Таро вказують на необхідність довіряти власним відчуттям і приймати сміливі рішення. Повний Місяць розпалить бажання до змін, оновлення й руху вперед — навіть якщо шлях здається невизначеним.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 7 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Королева Жезлів"

Сьогодні ви на піку своєї сили, і карти Таро підтверджують: світ готовий відповісти на ваш запал. Повня підсилює впевненість і магнетизм — не бійтеся заявити про себе, удача на вашому боці.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Жезлів" (перевернута)

День може здаватися нудним, а час йтиме повільно, але саме пауза допоможе вам зрозуміти, що заважає руху вперед. Використайте цей день для переосмислення планів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Світ"

Повня відкриває для вас новий цикл — завершення старих справ і початок нового етапу. Карта дня обіцяє гармонію та заслужений результат, якщо не зупинитеся за крок до фінішу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

Ви схильні надто обережно ставитися до дій, боячись когось образити чи втратити баланс. Але сьогодні Таро радить діяти сміливіше — саме 7 жовтня з'явиться шанс просунутися вперед.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні ви відчуватимете втому та розриватиметесь між зобов'язаннями. Карта дня радить обрати головне і сказати "ні" тому, що забирає вашу енергію без користі.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Для вас 7 жовтня — день емоційного оновлення. Таро віщує народження нових почуттів або відновлення старих стосунків, але нагадує: велике кохання починається з любові до себе.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Повний Місяць звільняє ваш розум від страхів і сумнівів. Сьогодні ви можете побачити ситуацію під новим кутом — карта дня радить довіритись розуму, а не тривогам.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Десятка Кубків" (перевернута)

У стосунках можливі дрібні непорозуміння, але не поспішайте робити висновки. "Десятка Кубків" вказує: гармонія повернеться, якщо замість емоцій оберете щирість і спільний діалог.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

Сьогодні не варто діяти імпульсивно — рішення, прийняті на емоціях, можуть розчарувати. Повний Місяць закликає до усвідомленості: дайте подіям час визріти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Кубків" (перевернута)

Ви можете не помічати, як ваша стриманість сприймається як холодність. Карта дня радить зупинитися, вислухати інших і проявити співчуття — це допоможе уникнути конфлікту.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Зміни неминучі, навіть якщо ви чините опір. Повня в Овні підштовхує вас розірвати замкнене коло — Таро нагадують: щастя приходить, коли ви готові до нового сценарію життя.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Сьогодні Всесвіт нагадує: не можна догодити всім, забуваючи про себе. "Дев'ятка Кубків" підказує переглянути свої бажання й чесно визначити, що справді робить вас щасливими.

Також ділимося іншими передбаченнями магічних карт Таро

Яким знакам Зодіаку щаститиме на цьому тижні з 6 по 12 жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку в жовтні втілить мрії у реальність.

Яким знакам Зодіаку жовтень принесе великі перемоги.

Хто зі знаків Зодіаку отримає фінансовий успіх у жовтні.

Яким знакам Зодіаку другий місяць осені подарує доленосне кохання.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
