Гороскоп Таро на новолуние 21 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на новолуние 21 октября по Таро
Сегодня, 21 октября, мощную энергию обновления несет новолуние в знаке Весы, открывая путь к гармонии, новым партнерствам и внутреннему равновесию. Карты Таро напоминают: все, что начнется в этот день, имеет шанс перерасти в успех в течение следующих недель. Это отличное время для новых договоренностей, начала любви или первых шагов к собственному делу.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 21 октября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Четверка Мечей"
Сегодня вам стоит сделать паузу. Не спешите с решениями — молчание и спокойствие помогут избежать ошибок.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Умеренность"
Торопиться не стоит. Позвольте событиям развиваться естественно — терпение сегодня станет вашим главным союзником.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)
Избегайте пустых разговоров и людей, думающих лишь о себе. Не тратьте энергию на тех, кто не готов слушать вас.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Солнце"
День несет успех и внутреннюю ясность. Вы увидите плоды своего труда и почувствуете настоящую радость.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Вас ждет неожиданная перемена и она к лучшему. Все, что случается сегодня, ведет к вашему росту.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)
Будьте внимательны к новым знакомствам — не все, кто улыбается, имеют добрые намерения. Интуиция сегодня вас не подведет.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Тройка Кубков"
Отличный день для общения и сотрудничества. Радость, гармония и любовь наполняют ваши отношения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Если ошиблись — признайте это. Искренность и извинения откроют путь к внутреннему спокойствию.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Вы много работаете, но результат стоит усилий. Трудности скоро сменятся чувством гордости за достигнутое.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Девятка Мечей"
Не держите в себе тревогу — поделитесь мыслями с близкими. Поддержка извне поможет восстановить силы.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Туз Мечей"
Время действовать решительно. Вы четко видите правду и готовы начать новый этап без сомнений.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Восьмерка Мечей"
Не позволяйте страхам вас сдерживать. Сегодня вы можете выйти из ловушки собственных ограничений — просто поверьте в себя.
