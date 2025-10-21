Видео
Видео

Гороскоп для всех знаков Зодиака на новолуние 21 октября по Таро

Дата публикации 21 октября 2025 06:03
обновлено: 06:11
Гороскоп Таро на новолуние 21 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 21 октября, мощную энергию обновления несет новолуние в знаке Весы, открывая путь к гармонии, новым партнерствам и внутреннему равновесию. Карты Таро напоминают: все, что начнется в этот день, имеет шанс перерасти в успех в течение следующих недель. Это отличное время для новых договоренностей, начала любви или первых шагов к собственному делу.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 21 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Сегодня вам стоит сделать паузу. Не спешите с решениями — молчание и спокойствие помогут избежать ошибок.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Умеренность"

Торопиться не стоит. Позвольте событиям развиваться естественно — терпение сегодня станет вашим главным союзником.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

Избегайте пустых разговоров и людей, думающих лишь о себе. Не тратьте энергию на тех, кто не готов слушать вас.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Солнце"

День несет успех и внутреннюю ясность. Вы увидите плоды своего труда и почувствуете настоящую радость.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Вас ждет неожиданная перемена и она к лучшему. Все, что случается сегодня, ведет к вашему росту.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

Будьте внимательны к новым знакомствам — не все, кто улыбается, имеют добрые намерения. Интуиция сегодня вас не подведет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Отличный день для общения и сотрудничества. Радость, гармония и любовь наполняют ваши отношения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Если ошиблись — признайте это. Искренность и извинения откроют путь к внутреннему спокойствию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Вы много работаете, но результат стоит усилий. Трудности скоро сменятся чувством гордости за достигнутое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Не держите в себе тревогу — поделитесь мыслями с близкими. Поддержка извне поможет восстановить силы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Время действовать решительно. Вы четко видите правду и готовы начать новый этап без сомнений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Не позволяйте страхам вас сдерживать. Сегодня вы можете выйти из ловушки собственных ограничений — просто поверьте в себя.

гороскоп знаки Зодиака 21 октября молодая Луна предсказания карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
