Гороскоп Таро на молодик 21 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на молодик 21 жовтня за Таро
Сьогодні, 21 жовтня, потужну енергію оновлення несе молодик у знаку Терези, відкриваючи шлях до гармонії, нових партнерств і внутрішньої рівноваги. Карти Таро нагадують: усе, що почнеться цього дня, має шанс перерости в успіх протягом наступних тижнів. Це чудовий час для нових домовленостей, початку кохання або перших кроків до власної справи.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 21 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Четвірка Мечів"
Сьогодні вам варто зробити паузу. Не поспішайте з рішеннями — мовчання і спокій допоможуть уникнути помилок.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Помірність"
Поспішати не варто. Дозвольте подіям розвиватися природно — терпіння сьогодні стане вашим головним союзником.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)
Уникайте пустих розмов і людей, що думають лише про себе. Не витрачайте енергію на тих, хто не готовий слухати вас.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сонце"
День несе успіх і внутрішню ясність. Ви побачите плоди своєї праці й відчуєте справжню радість.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
На вас чекає несподівана зміна і вона на краще. Усе, що трапляється сьогодні, веде до вашого зростання.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)
Будьте уважні до нових знайомств — не всі, хто усміхається, мають добрі наміри. Інтуїція сьогодні вас не підведе.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Трійка Кубків"
Чудовий день для спілкування та співпраці. Радість, гармонія й любов наповнюють ваші стосунки.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "П'ятірка Мечів"
Якщо помилилися — визнайте це. Щирість і вибачення відкриють шлях до внутрішнього спокою.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Десятка Жезлів"
Ви багато працюєте, але результат вартий зусиль. Труднощі скоро зміняться відчуттям гордості за досягнуте.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дев'ятка Мечів"
Не тримайте в собі тривогу — поділіться думками з близькими. Підтримка ззовні допоможе відновити сили.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Туз Мечів"
Час діяти рішуче. Ви чітко бачите правду й готові почати новий етап без сумнівів.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Вісімка Мечів"
Не дозволяйте страхам вас стримувати. Сьогодні ви можете вийти з пастки власних обмежень — просто повірте у себе.
