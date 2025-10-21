Гороскоп Таро на молодик 21 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 жовтня, потужну енергію оновлення несе молодик у знаку Терези, відкриваючи шлях до гармонії, нових партнерств і внутрішньої рівноваги. Карти Таро нагадують: усе, що почнеться цього дня, має шанс перерости в успіх протягом наступних тижнів. Це чудовий час для нових домовленостей, початку кохання або перших кроків до власної справи.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 21 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Сьогодні вам варто зробити паузу. Не поспішайте з рішеннями — мовчання і спокій допоможуть уникнути помилок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Помірність"

Поспішати не варто. Дозвольте подіям розвиватися природно — терпіння сьогодні стане вашим головним союзником.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)

Уникайте пустих розмов і людей, що думають лише про себе. Не витрачайте енергію на тих, хто не готовий слухати вас.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сонце"

День несе успіх і внутрішню ясність. Ви побачите плоди своєї праці й відчуєте справжню радість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

На вас чекає несподівана зміна і вона на краще. Усе, що трапляється сьогодні, веде до вашого зростання.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

Будьте уважні до нових знайомств — не всі, хто усміхається, мають добрі наміри. Інтуїція сьогодні вас не підведе.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Чудовий день для спілкування та співпраці. Радість, гармонія й любов наповнюють ваші стосунки.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

Якщо помилилися — визнайте це. Щирість і вибачення відкриють шлях до внутрішнього спокою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Ви багато працюєте, але результат вартий зусиль. Труднощі скоро зміняться відчуттям гордості за досягнуте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Не тримайте в собі тривогу — поділіться думками з близькими. Підтримка ззовні допоможе відновити сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Мечів"

Час діяти рішуче. Ви чітко бачите правду й готові почати новий етап без сумнівів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Не дозволяйте страхам вас стримувати. Сьогодні ви можете вийти з пастки власних обмежень — просто повірте у себе.

