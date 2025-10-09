Видео
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября 2025 по Таро

Дата публикации 9 октября 2025 06:29
Гороскоп по картам Таро на 9 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Четверг, 9 октября, обещает быть глубоким и одновременно пробуждающим. Карты Таро пророчат знакам Зодиака разные сценарии: кому-то стоит ждать толчка к действию, а кого-то день научит паузе и принятию. Но всем сегодня важно действовать сердцем и не забывать о разуме — именно этот баланс станет ключом к успеху.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 9 октября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Смелость — ваш главный союзник. Карта дня советует не останавливаться перед трудностями: новая возможность уже рядом, главное — не дайте чужим словам вас остановить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник" (перевернутая)

Вы стремитесь к спокойствию, но изоляция может сыграть злую шутку. Таро советуют сегодня не замыкаться в себе — ищите поддержку в близких, даже если хочется тишины.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Повешенный"

Взгляните на ситуацию под другим углом. Вам стоит остановиться и изменить подход — новое видение откроет путь вперед.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Император"

Сегодня вас ждет испытание на стойкость. Карта дня советует упорядочить дела, установить четкие границы и действовать с дисциплиной — стабильность вернет уверенность.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Перед вами множество вариантов, но не все ведут к успеху. Таро советуют не тонуть в фантазиях — сделайте конкретный выбор и двигайтесь вперед.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Не все ответы приходят сразу. Карта, что сегодня вам выпала, намекает: отпустите контроль и позвольте жизни научить вас через опыт.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы имеете силу творить собственную реальность. Сконцентрируйтесь на главном и действуйте уверенно — Вселенная вам способствует.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Звезда"

День наполнен вдохновением и надеждой. "Звезда" обещает духовное восстановление и веру в то, что лучшее уже на подходе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Умеренность"

Четверг требует равновесия. Карта дня советует не торопить события — все придет вовремя, если вы сохраните спокойствие и терпение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня важно не распылять силы. Порядок в финансах и делах поможет вернуть стабильность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Не держитесь за старое. Таро советуют отпустить контроль и довериться потоку — именно тогда появятся новые возможности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

Не позволяйте страхам затмевать разум. Карта дня обещает покой после бури — сегодня вы обретете внутренний мир, если перестанете бороться с прошлым.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какой знак Зодиака почувствует поддержку высших сил уже в октябре.

Какие знаки Зодиака встретят любовь в октябре.

Каким знакам Зодиака сказочно повезет до 12 октября.

Кто из знаков Зодиака осуществит свои мечты во второй месяц осени.

Каким знакам Зодиака второй месяц осени принесет большие победы.

гороскоп знаки Зодиака предсказания карта дня карты Таро 9 октября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
