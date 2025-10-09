Гороскоп по картам Таро на 9 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Четверг, 9 октября, обещает быть глубоким и одновременно пробуждающим. Карты Таро пророчат знакам Зодиака разные сценарии: кому-то стоит ждать толчка к действию, а кого-то день научит паузе и принятию. Но всем сегодня важно действовать сердцем и не забывать о разуме — именно этот баланс станет ключом к успеху.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 9 октября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Смелость — ваш главный союзник. Карта дня советует не останавливаться перед трудностями: новая возможность уже рядом, главное — не дайте чужим словам вас остановить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник" (перевернутая)

Вы стремитесь к спокойствию, но изоляция может сыграть злую шутку. Таро советуют сегодня не замыкаться в себе — ищите поддержку в близких, даже если хочется тишины.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Повешенный"

Взгляните на ситуацию под другим углом. Вам стоит остановиться и изменить подход — новое видение откроет путь вперед.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Император"

Сегодня вас ждет испытание на стойкость. Карта дня советует упорядочить дела, установить четкие границы и действовать с дисциплиной — стабильность вернет уверенность.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Перед вами множество вариантов, но не все ведут к успеху. Таро советуют не тонуть в фантазиях — сделайте конкретный выбор и двигайтесь вперед.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Не все ответы приходят сразу. Карта, что сегодня вам выпала, намекает: отпустите контроль и позвольте жизни научить вас через опыт.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы имеете силу творить собственную реальность. Сконцентрируйтесь на главном и действуйте уверенно — Вселенная вам способствует.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Звезда"

День наполнен вдохновением и надеждой. "Звезда" обещает духовное восстановление и веру в то, что лучшее уже на подходе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Умеренность"

Четверг требует равновесия. Карта дня советует не торопить события — все придет вовремя, если вы сохраните спокойствие и терпение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня важно не распылять силы. Порядок в финансах и делах поможет вернуть стабильность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Не держитесь за старое. Таро советуют отпустить контроль и довериться потоку — именно тогда появятся новые возможности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

Не позволяйте страхам затмевать разум. Карта дня обещает покой после бури — сегодня вы обретете внутренний мир, если перестанете бороться с прошлым.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какой знак Зодиака почувствует поддержку высших сил уже в октябре.

Какие знаки Зодиака встретят любовь в октябре.

Каким знакам Зодиака сказочно повезет до 12 октября.

Кто из знаков Зодиака осуществит свои мечты во второй месяц осени.

Каким знакам Зодиака второй месяц осени принесет большие победы.