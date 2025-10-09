Гороскоп за картами Таро на 9 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня 2025 за Таро
Четвер, 9 жовтня, обіцяє бути глибоким і водночас пробуджуючим. Карти Таро пророкують знакам Зодіаку різні сценарії: комусь варто чекати поштовху до дії, а когось день навчить паузи та прийняття. Але усім сьогодні важливо діяти серцем і не забувати про розум — саме цей баланс стане ключем до успіху.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 9 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Лицар Жезлів"
Сміливість — ваш головний союзник. Карта дня радить не зупинятися перед труднощами: нова можливість уже поруч, головне — не дайте чужим словам вас зупинити.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)
Ви прагнете спокою, але ізоляція може зіграти злий жарт. Таро радять сьогодні не замикатися в собі — шукайте підтримку в близьких, навіть якщо хочеться тиші.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Повішений"
Погляньте на ситуацію під іншим кутом. Вам варто зупинитися й змінити підхід — нове бачення відкриє шлях уперед.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Імператор"
Сьогодні на вас чекає випробування на стійкість. Карта дня радить упорядкувати справи, встановити чіткі межі та діяти з дисципліною — стабільність поверне впевненість.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сімка Кубків"
Перед вами безліч варіантів, але не всі ведуть до успіху. Таро радять не тонути у фантазіях — зробіть конкретний вибір і рухайтеся вперед.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)
Не всі відповіді приходять одразу. Карта, що сьогодні вам випала, натякає: відпустіть контроль і дозвольте життю навчити вас через досвід.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Маг"
Сьогодні ви маєте силу творити власну реальність. Сконцентруйтеся на головному й дійте впевнено — Всесвіт вам сприяє.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Зірка"
День наповнений натхненням і надією. "Зірка" обіцяє духовне відновлення й віру в те, що краще вже на підході.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Помірність"
Четвер вимагає рівноваги. Карта дня радить не квапити події — усе прийде вчасно, якщо ви збережете спокій і терпіння.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)
Сьогодні важливо не розпорошувати сили. Порядок у фінансах і справах допоможе повернути стабільність.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)
Не тримайтеся за старе. Таро радять відпустити контроль і довіритися потоку — саме тоді з'являться нові можливості.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)
Не дозволяйте страхам затьмарювати розум. Карта дня обіцяє спокій після бурі — сьогодні ви знайдете внутрішній мир, якщо перестанете боротися з минулим.
