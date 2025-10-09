Гороскоп за картами Таро на 9 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Четвер, 9 жовтня, обіцяє бути глибоким і водночас пробуджуючим. Карти Таро пророкують знакам Зодіаку різні сценарії: комусь варто чекати поштовху до дії, а когось день навчить паузи та прийняття. Але усім сьогодні важливо діяти серцем і не забувати про розум — саме цей баланс стане ключем до успіху.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 9 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сміливість — ваш головний союзник. Карта дня радить не зупинятися перед труднощами: нова можливість уже поруч, головне — не дайте чужим словам вас зупинити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)

Ви прагнете спокою, але ізоляція може зіграти злий жарт. Таро радять сьогодні не замикатися в собі — шукайте підтримку в близьких, навіть якщо хочеться тиші.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Повішений"

Погляньте на ситуацію під іншим кутом. Вам варто зупинитися й змінити підхід — нове бачення відкриє шлях уперед.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні на вас чекає випробування на стійкість. Карта дня радить упорядкувати справи, встановити чіткі межі та діяти з дисципліною — стабільність поверне впевненість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Перед вами безліч варіантів, але не всі ведуть до успіху. Таро радять не тонути у фантазіях — зробіть конкретний вибір і рухайтеся вперед.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

Не всі відповіді приходять одразу. Карта, що сьогодні вам випала, натякає: відпустіть контроль і дозвольте життю навчити вас через досвід.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви маєте силу творити власну реальність. Сконцентруйтеся на головному й дійте впевнено — Всесвіт вам сприяє.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Зірка"

День наповнений натхненням і надією. "Зірка" обіцяє духовне відновлення й віру в те, що краще вже на підході.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Помірність"

Четвер вимагає рівноваги. Карта дня радить не квапити події — усе прийде вчасно, якщо ви збережете спокій і терпіння.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні важливо не розпорошувати сили. Порядок у фінансах і справах допоможе повернути стабільність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Не тримайтеся за старе. Таро радять відпустити контроль і довіритися потоку — саме тоді з'являться нові можливості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Не дозволяйте страхам затьмарювати розум. Карта дня обіцяє спокій після бурі — сьогодні ви знайдете внутрішній мир, якщо перестанете боротися з минулим.

