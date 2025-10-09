Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:29
Гороскоп за картами Таро на 9 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Четвер, 9 жовтня, обіцяє бути глибоким і водночас пробуджуючим. Карти Таро пророкують знакам Зодіаку різні сценарії: комусь варто чекати поштовху до дії, а когось день навчить паузи та прийняття. Але усім сьогодні важливо діяти серцем і не забувати про розум — саме цей баланс стане ключем до успіху.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 9 жовтня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сміливість — ваш головний союзник. Карта дня радить не зупинятися перед труднощами: нова можливість уже поруч, головне — не дайте чужим словам вас зупинити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)

Ви прагнете спокою, але ізоляція може зіграти злий жарт. Таро радять сьогодні не замикатися в собі — шукайте підтримку в близьких, навіть якщо хочеться тиші.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Повішений"

Погляньте на ситуацію під іншим кутом. Вам варто зупинитися й змінити підхід — нове бачення відкриє шлях уперед.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні на вас чекає випробування на стійкість. Карта дня радить упорядкувати справи, встановити чіткі межі та діяти з дисципліною — стабільність поверне впевненість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Перед вами безліч варіантів, але не всі ведуть до успіху. Таро радять не тонути у фантазіях — зробіть конкретний вибір і рухайтеся вперед.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

Не всі відповіді приходять одразу. Карта, що сьогодні вам випала, натякає: відпустіть контроль і дозвольте життю навчити вас через досвід.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви маєте силу творити власну реальність. Сконцентруйтеся на головному й дійте впевнено — Всесвіт вам сприяє.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Зірка"

День наповнений натхненням і надією. "Зірка" обіцяє духовне відновлення й віру в те, що краще вже на підході.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Помірність"

Четвер вимагає рівноваги. Карта дня радить не квапити події — усе прийде вчасно, якщо ви збережете спокій і терпіння.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні важливо не розпорошувати сили. Порядок у фінансах і справах допоможе повернути стабільність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Не тримайтеся за старе. Таро радять відпустити контроль і довіритися потоку — саме тоді з'являться нові можливості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Не дозволяйте страхам затьмарювати розум. Карта дня обіцяє спокій після бурі — сьогодні ви знайдете внутрішній мир, якщо перестанете боротися з минулим.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Який знак Зодіаку відчує підтримку вищих сил вже у жовтні.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у жовтні.

Яким знакам Зодіаку казково пощастить до 12 жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку здійснить свої мрії у другий місяць осені.

Яким знакам Зодіаку другий місяць осені принесе великі перемоги.

гороскоп знаки Зодіаку передбачення карта дня карти Таро 9 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації