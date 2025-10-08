Гороскоп по картам Таро на 8 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября 2025 по Таро
Среда, 8 октября, откроет новую волну энергии после полнолуния в Овне. День обещает быть эмоционально насыщенным и даже судьбоносным — карты Таро указывают, что сегодня каждого ждет момент истины. Некоторые знаки Зодиака получат мощный толчок к переменам, другие — шанс остановиться и переосмыслить свои действия. Вселенная подскажет, в чем ваша сила и от чего именно пора избавиться.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 8 октября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Туз Мечей"
Сегодня для вас открывается новая страница. Карта дня советует смело начинать проект или принимать решение — ваш ум острый, а интуиция точная.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Королева Мечей" (перевернутая)
Не держите обиду, даже если правы. Сегодня лучше говорить честно, но с мягкостью — карты Таро напоминают, что сила в способности прощать.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Вы можете чувствовать эмоциональную усталость или разочарование. "Четверка Кубков" подсказывает: остановитесь, посмотрите вокруг — жизнь дает вам шанс найти вдохновение там, где вы его не ждали.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)
Финансовые вопросы или дела семьи могут требовать внимания. Карта дня советует действовать спокойно и ответственно — сегодня важно не избегать проблем, а решать их с умом.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро Правосудие (перевернутая)
В этот день важно смотреть на вещи трезво, без самообмана. Карта дня предостерегает: эмоции могут затмить истину, поэтому ищите баланс и честность.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Сила" (перевернутая)
Вы можете чувствовать внутреннюю слабость или страх перед действиями. Сегодня Таро советуют не критиковать себя — проявите терпение, и правильные слова найдутся сами.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)
Прошлые ошибки оставляйте позади. "Пятерка Кубков" говорит: пришло время простить себя и двигаться дальше — мир снова открывает вам двери.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Семерка Пентаклей"
Вы на правильном пути, даже если результат пока не виден. Сегодня Таро напоминают: ваши усилия обязательно принесут плоды, просто дайте время созреть.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)
Не позволяйте эмоциям управлять вами. Карта дня советуют установить личные границы и заботиться о себе — баланс сейчас важнее уступок.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Тройка Мечей"
Возможно разочарование или боль, которая откроет глаза на правду. Таро уверяют: даже самые глубокие раны со временем заживают — этот опыт сделает вас сильнее.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Паж Кубков"
День обещает вдохновение и творческий подъем. "Паж Кубков" советует прислушаться к идеям, которые сегодня появятся — именно они могут изменить ваше направление.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)
Вы чувствуете потребность действовать, но тело просит отдыха. Таро подсказывают: найдите баланс между активностью и спокойствием — внутренняя гармония сегодня главная цель.
