Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 8 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Среда, 8 октября, откроет новую волну энергии после полнолуния в Овне. День обещает быть эмоционально насыщенным и даже судьбоносным — карты Таро указывают, что сегодня каждого ждет момент истины. Некоторые знаки Зодиака получат мощный толчок к переменам, другие — шанс остановиться и переосмыслить свои действия. Вселенная подскажет, в чем ваша сила и от чего именно пора избавиться.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 8 октября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Сегодня для вас открывается новая страница. Карта дня советует смело начинать проект или принимать решение — ваш ум острый, а интуиция точная.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Мечей" (перевернутая)

Не держите обиду, даже если правы. Сегодня лучше говорить честно, но с мягкостью — карты Таро напоминают, что сила в способности прощать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Вы можете чувствовать эмоциональную усталость или разочарование. "Четверка Кубков" подсказывает: остановитесь, посмотрите вокруг — жизнь дает вам шанс найти вдохновение там, где вы его не ждали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Финансовые вопросы или дела семьи могут требовать внимания. Карта дня советует действовать спокойно и ответственно — сегодня важно не избегать проблем, а решать их с умом.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро Правосудие (перевернутая)

В этот день важно смотреть на вещи трезво, без самообмана. Карта дня предостерегает: эмоции могут затмить истину, поэтому ищите баланс и честность.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Вы можете чувствовать внутреннюю слабость или страх перед действиями. Сегодня Таро советуют не критиковать себя — проявите терпение, и правильные слова найдутся сами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Прошлые ошибки оставляйте позади. "Пятерка Кубков" говорит: пришло время простить себя и двигаться дальше — мир снова открывает вам двери.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Вы на правильном пути, даже если результат пока не виден. Сегодня Таро напоминают: ваши усилия обязательно принесут плоды, просто дайте время созреть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)

Не позволяйте эмоциям управлять вами. Карта дня советуют установить личные границы и заботиться о себе — баланс сейчас важнее уступок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Возможно разочарование или боль, которая откроет глаза на правду. Таро уверяют: даже самые глубокие раны со временем заживают — этот опыт сделает вас сильнее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Паж Кубков"

День обещает вдохновение и творческий подъем. "Паж Кубков" советует прислушаться к идеям, которые сегодня появятся — именно они могут изменить ваше направление.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)

Вы чувствуете потребность действовать, но тело просит отдыха. Таро подсказывают: найдите баланс между активностью и спокойствием — внутренняя гармония сегодня главная цель.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
