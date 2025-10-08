Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 8 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Середа, 8 жовтня, відкриє нову хвилю енергії після повні в Овні. День обіцяє бути емоційно насиченим і навіть доленосним — карти Таро вказують, що сьогодні на кожного чекає момент істини. Деякі знаки Зодіаку отримають потужний поштовх до змін, інші — шанс зупинитися й переосмислити свої дії. Всесвіт підкаже, у чому ваша сила і чого саме настав час позбутися.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 8 жовтня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Туз Мечів"

Сьогодні для вас відкривається нова сторінка. Карта дня радить сміливо починати проєкт чи приймати рішення — ваш розум гострий, а інтуїція точна.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Мечів" (перевернута)

Не тримайте образу, навіть якщо маєте рацію. Сьогодні краще говорити чесно, але з м'якістю — карти Таро нагадують, що сила у здатності прощати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Ви можете відчувати емоційну втому або розчарування. "Четвірка Кубків" підказує: зупиніться, подивіться навколо — життя дає вам шанс знайти натхнення там, де ви його не чекали.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Фінансові питання або справи родини можуть вимагати уваги. Карта дня радить діяти спокійно та відповідально — сьогодні важливо не уникати проблем, а вирішувати їх з розумом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро Правосуддя (перевернута)

Цього дня важливо дивитися на речі тверезо, без самообману. Карта дня застерігає: емоції можуть затьмарити істину, тож шукайте баланс і чесність.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Ви можете відчувати внутрішню слабкість або страх перед діями. Сьогодні Таро радять не критикувати себе — проявіть терпіння, і правильні слова знайдуться самі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Минулі помилки залишайте позаду. "П'ятірка Кубків" каже: настав час пробачити себе і рухатися далі — світ знову відкриває вам двері.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Ви на правильному шляху, навіть якщо результат поки не видно. Сьогодні Таро нагадують: ваші зусилля обов'язково принесуть плоди, просто дайте час дозріти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Кубків" (перевернута)

Не дозволяйте емоціям керувати вами. Карта дня радять встановити особисті межі й піклуватися про себе — баланс зараз важливіший за поступки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Можливе розчарування або біль, який відкриє очі на правду. Таро запевняють: навіть найглибші рани з часом загоюються — цей досвід зробить вас сильнішими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Кубків"

День обіцяє натхнення й творчий підйом. "Паж Кубків" радить прислухатися до ідей, які сьогодні з'являться — саме вони можуть змінити ваш напрям.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Ви відчуваєте потребу діяти, але тіло просить відпочинку. Таро підказують: знайдіть баланс між активністю і спокоєм — внутрішня гармонія сьогодні головна мета.

Також ділимося іншими передбаченнями магічних карт Таро

Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить на цьому тижні з 6 по 12 жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку отримає щедру винагороду в жовтні.

Які знаки Зодіаку здійснять свої мрії у жовтні.

Яким знакам Зодіаку другий місяць осені принесе великі перемоги.

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні.

гороскоп знаки Зодіаку передбачення карти Таро 8 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації