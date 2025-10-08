Гороскоп за картами Таро на 8 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Середа, 8 жовтня, відкриє нову хвилю енергії після повні в Овні. День обіцяє бути емоційно насиченим і навіть доленосним — карти Таро вказують, що сьогодні на кожного чекає момент істини. Деякі знаки Зодіаку отримають потужний поштовх до змін, інші — шанс зупинитися й переосмислити свої дії. Всесвіт підкаже, у чому ваша сила і чого саме настав час позбутися.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 8 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Сьогодні для вас відкривається нова сторінка. Карта дня радить сміливо починати проєкт чи приймати рішення — ваш розум гострий, а інтуїція точна.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Мечів" (перевернута)

Не тримайте образу, навіть якщо маєте рацію. Сьогодні краще говорити чесно, але з м'якістю — карти Таро нагадують, що сила у здатності прощати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Ви можете відчувати емоційну втому або розчарування. "Четвірка Кубків" підказує: зупиніться, подивіться навколо — життя дає вам шанс знайти натхнення там, де ви його не чекали.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Фінансові питання або справи родини можуть вимагати уваги. Карта дня радить діяти спокійно та відповідально — сьогодні важливо не уникати проблем, а вирішувати їх з розумом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро Правосуддя (перевернута)

Цього дня важливо дивитися на речі тверезо, без самообману. Карта дня застерігає: емоції можуть затьмарити істину, тож шукайте баланс і чесність.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Ви можете відчувати внутрішню слабкість або страх перед діями. Сьогодні Таро радять не критикувати себе — проявіть терпіння, і правильні слова знайдуться самі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Минулі помилки залишайте позаду. "П'ятірка Кубків" каже: настав час пробачити себе і рухатися далі — світ знову відкриває вам двері.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Ви на правильному шляху, навіть якщо результат поки не видно. Сьогодні Таро нагадують: ваші зусилля обов'язково принесуть плоди, просто дайте час дозріти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Кубків" (перевернута)

Не дозволяйте емоціям керувати вами. Карта дня радять встановити особисті межі й піклуватися про себе — баланс зараз важливіший за поступки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Можливе розчарування або біль, який відкриє очі на правду. Таро запевняють: навіть найглибші рани з часом загоюються — цей досвід зробить вас сильнішими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Кубків"

День обіцяє натхнення й творчий підйом. "Паж Кубків" радить прислухатися до ідей, які сьогодні з'являться — саме вони можуть змінити ваш напрям.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Ви відчуваєте потребу діяти, але тіло просить відпочинку. Таро підказують: знайдіть баланс між активністю і спокоєм — внутрішня гармонія сьогодні головна мета.

