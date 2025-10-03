Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Осень вошла в свою магическую силу, наполняя дни скрытыми подсказками Вселенной. Карты Таро предсказывают, пятница, 3 октября, станет для многих знаков Зодиака переломной — кто-то получит вдохновение для новых свершений, кому-то придется переосмыслить прошлые решения, а кому-то — внимательно прислушаться к интуиции.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 3 октября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Сегодня кто-то из окружения может поделиться проблемами, и ваш опыт станет для них ценной поддержкой. Таро подсказывают: не спешите решать чужие вопросы — позвольте людям найти свои собственные ответы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Кубков"

Для вас этот день — символ нового начала. У вас появится шанс посмотреть на старую ситуацию под новым углом. Позвольте себе выйти за пределы привычного и не бойтесь начать новую страницу жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Сегодня вы будете настоящим мастером многозадачности. Множество дел может свалиться одновременно, но вы справитесь. Карта дня советует: действуйте шаг за шагом и все успеете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Иерофант"

Для вас этот день связан с духовными поисками. Вы почувствуете, что нужна связь с чем-то высшим — будь то молитва, или медитация, или время наедине с природой. "Иерофант" советует прислушаться к своей внутренней мудрости и восстановить гармонию в душе.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

В эту пятницу может появиться ситуация, где придется бороться за свое. Однако Таро предостерегают: не забывайте, что иногда важнее сохранить отношения, чем что-либо выиграть. Победа имеет смысл только тогда, когда она не разрушает гармонию с близкими.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

День будет быстрым, насыщенным и полным событий. Дела будут двигаться молниеносно, и вам придется быстро реагировать. Карта дня предупреждает: подготовьтесь морально, потому что сегодня каждая минута на счету.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Мир" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать застой. Будет казаться, что дела движутся не так быстро, как хотелось бы. Карта "Мир" советует не торопить события — все идет своим путем, даже если вы этого не видите сразу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)

Привычно решительный Скорпион сегодня может почувствовать неуверенность. Решение, которое еще вчера казалось очевидным, вдруг становится сомнительным. Карта дня советует доверять интуиции, даже если путь выглядит непривычным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня не стоит требовать от себя идеальности. Вы можете почувствовать усталость от стремления все делать безупречно. Позвольте себе ошибаться. Жизнь — это не про перфекционизм, а про опыт и развитие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Жезлов" (перевернутая)

3 октября вы можете столкнуться с моментами внутренней неуверенности. Будет казаться, что сил или таланта не хватает. Однако настоящая сила рождается тогда, когда вы идете вперед, даже если не имеете готовых ответов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)

Будьте внимательны в делах, касающихся руководства или авторитетных лиц. Сегодня может появиться человек, который внесет путаницу или задержки. Полагайтесь на собственный ум. Вы способны отличить истину от манипуляций.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)

День дарит шанс открыть новые горизонты. Вы можете понять, что старые методы больше не работают, и настало время перемен. Карта "Четверка Кубков" советует позволить себе мечтать масштабнее, чем раньше.

Также делимся другими предсказаниями магических карт Таро

Каким знакам Зодиака октябрь подарит судьбоносную любовь.

Кто из знаков Зодиака воплотит мечты в реальность в октябре.

Каким знакам Зодиака октябрь подарит настоящие победы.

Кто из знаков Зодиака должен быть осторожными во второй месяц осени.

Кому из знаков Зодиака октябрь принесет финансовый успех.