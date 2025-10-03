Гороскоп за картами Таро на 3 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Осінь увійшла у свою магічну силу, наповнюючи дні прихованими підказками Всесвіту. Карти Таро пророкують, п'ятниця, 3 жовтня, стане для багатьох знаків Зодіаку переломною — хтось отримає натхнення для нових звершень, комусь доведеться переосмислити минулі рішення, а комусь — уважно прислухатися до інтуїції.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 3 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Сьогодні хтось з оточення може поділитися проблемами, і ваш досвід стане для них цінною підтримкою. Таро підказують: не поспішайте вирішувати чужі питання — дозвольте людям знайти свої власні відповіді.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Для вас цей день — символ нового початку. У вас з'явиться шанс подивитися на стару ситуацію під новим кутом. Дозвольте собі вийти за межі звичного і не бійтеся почати нову сторінку життя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Сьогодні ви будете справжнім майстром багатозадачності. Безліч справ може звалитися одночасно, але ви впораєтеся. Карта дня радить: дійте крок за кроком і все встигнете.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Ієрофант"

Для вас цей день пов'язаний із духовними пошуками. Ви відчуєте, що потрібен зв'язок із чимось вищим — чи то молитва, чи медитація, чи час наодинці з природою. "Ієрофант" радить прислухатися до своєї внутрішньої мудрості й відновити гармонію у душі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

У цю п'ятницю може з'явитися ситуація, де доведеться боротися за своє. Проте Таро застерігають: не забувайте, що іноді важливіше зберегти стосунки, ніж будь-що виграти. Перемога має сенс лише тоді, коли вона не руйнує гармонію з близькими.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

День буде швидким, насиченим і сповненим подій. Справи рухатимуться блискавично, і вам доведеться швидко реагувати. Карта дня попереджає: підготуйтеся морально, бо сьогодні кожна хвилина на рахунку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Світ" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути застій. Здаватиметься, що справи рухаються не так швидко, як хотілося б. Карта "Світ" радить не квапити події — все йде своїм шляхом, навіть якщо ви цього не бачите одразу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)

Звично рішучий Скорпіон сьогодні може відчути невпевненість. Рішення, яке ще вчора здавалося очевидним, раптом стає сумнівним. Карта дня радить довіряти інтуїції, навіть якщо шлях виглядає незвичним.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні не варто вимагати від себе ідеальності. Ви можете відчути втому від прагнення все робити бездоганно. Дозвольте собі помилятися. Життя — це не про перфекціонізм, а про досвід і розвиток.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Жезлів" (перевернута)

3 жовтня ви можете зіткнутися з моментами внутрішньої невпевненості. Здаватиметься, що сил або таланту бракує. Проте справжня сила народжується тоді, коли ви йдете вперед, навіть якщо не маєте готових відповідей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)

Будьте уважні у справах, що стосуються керівництва або авторитетних осіб. Сьогодні може з'явитися людина, яка внесе плутанину чи затримки. Покладайтеся на власний розум. Ви здатні відрізнити істину від маніпуляцій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Кубків" (перевернута)

День дарує шанс відкрити нові горизонти. Ви можете зрозуміти, що старі методи більше не працюють, і настав час змін. Карта "Четвірка Кубків" радить дозволити собі мріяти масштабніше, ніж раніше.

