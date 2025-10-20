Гороскоп по картам Таро на 20 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

В понедельник, 20 октября, Вселенная готовит каждому знаку Зодиака важные подсказки, которые помогут сделать правильный шаг — в отношениях, карьере или собственных убеждениях. Карты Таро сегодня открывают мощные потоки трансформации: то, что еще вчера казалось туманным, начнет приобретать четкие очертания.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 20 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня карты Таро предостерегают вас от соблазнов и рискованных экспериментов. Любопытство — ваш двигатель, но не дайте ему затянуть вас в ловушку иллюзий.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Вы выходите из периода ограничений — теперь видите реальность без страха. 20 октября дарит ясность: все, что вас сдерживало, существовало лишь в вашем воображении.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Десятка Кубков" (перевернутая)

Не позволяйте мелким недоразумениям испортить день. Сохраняйте внутренний баланс — даже трудности сегодня станут трамплином для будущих радостей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Вы рискуете сделать поспешный шаг, поддавшись эмоциям. Карты Таро советуют замедлиться и разделить чувства с логикой — истина откроется лишь в спокойствии.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Мечей" (перевернутая)

Ваша честность и прямота — ваш дар, но сегодня они могут ранить кого-то близкого. Сосредоточьтесь на сострадании, а не на принципах — это откроет путь к гармонии.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Понедельник проверяет вашу уверенность в собственных решениях. Не спешите с выбором — иногда шаг назад позволяет увидеть лучшее направление.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Прошлое сегодня постучится в дверь — возможна встреча или воспоминание, которое коснется сердца. Карты Таро советуют жить моментом и не позволять ностальгии управлять будущим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

День может принести ощущение потерь или разочарования, но не воспринимайте это как поражение. То, что исчезает сейчас, просто освобождает место для нового.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Мечей"

20 октября станет днем озарения — новая идея или решение появится внезапно. Ваш ум работает четко, поэтому не игнорируйте интуитивные подсказки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Кубков"

Ваша сила — в умении слушать и чувствовать. Сегодня именно эмоциональная зрелость поможет вам достичь больше, чем логика или контроль.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

После длительных усилий наступил момент передышки. Таро советуют отпраздновать даже маленькую победу — это наполнит вас энергией для новых достижений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Король Жезлов"

Вы чувствуете мощный творческий импульс — не сдерживайте его. Сегодня ваши идеи могут стать началом большого дела, если поверите в собственную силу.

