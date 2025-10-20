Гороскоп за картами Таро на 20 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

У понеділок, 20 жовтня, Всесвіт готує кожному знаку Зодіаку важливі підказки, які допоможуть зробити правильний крок — у стосунках, кар'єрі чи власних переконаннях. Карти Таро сьогодні відкривають потужні потоки трансформації: те, що ще вчора здавалося туманним, почне набувати чітких обрисів.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 20 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні карти Таро застерігають вас від спокус і ризикованих експериментів. Цікавість — ваш рушій, але не дайте їй затягнути вас у пастку ілюзій.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Ви виходите з періоду обмежень — тепер бачите реальність без страху. 20 жовтня дарує ясність: усе, що вас стримувало, існувало лише у вашій уяві.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Десятка Кубків" (перевернута)

Не дозволяйте дрібним непорозумінням зіпсувати день. Зберігайте внутрішній баланс — навіть труднощі сьогодні стануть трампліном для майбутніх радощів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

Ви ризикуєте зробити поспішний крок, піддавшись емоціям. Карти Таро радять уповільнитися й розділити почуття з логікою — істина відкриється лише у спокої.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Мечів" (перевернута)

Ваша чесність і прямота — ваш дар, але сьогодні вони можуть поранити когось близького. Зосередьтеся на співчутті, а не на принципах — це відкриє шлях до гармонії.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Понеділок перевіряє вашу впевненість у власних рішеннях. Не поспішайте з вибором — іноді крок назад дозволяє побачити найкращий напрям.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Минуле сьогодні постукає у двері — можлива зустріч або спогад, що торкнеться серця. Карти Таро радять жити моментом і не дозволяти ностальгії керувати майбутнім.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

День може принести відчуття втрат або розчарування, але не сприймайте це як поразку. Те, що зникає зараз, просто звільняє місце для нового.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Мечів"

20 жовтня стане днем осяяння — нова ідея або рішення з'явиться раптово. Ваш розум працює чітко, тож не ігноруйте інтуїтивні підказки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Кубків"

Ваша сила — у вмінні слухати і відчувати. Сьогодні саме емоційна зрілість допоможе вам досягти більше, ніж логіка чи контроль.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Після тривалих зусиль настав момент перепочинку. Таро радять відсвяткувати навіть маленьку перемогу — це наповнить вас енергією для нових досягнень.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Ви відчуваєте потужний творчий імпульс — не стримуйте його. Сьогодні ваші ідеї можуть стати початком великої справи, якщо повірите у власну силу.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро для знаків Зодіаку

Які знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця жовтня.

Хто вже у другий місяць осені відчує велику підтримку Всесвіту.

Кого до кінця жовтня чекає важливий кармічний урок.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у другий місяць осені.

Хто зі знаків Зодіаку почне життя з чистого аркушу у листопаді.