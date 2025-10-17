Гороскоп по картам Таро на 17 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Пятница, 17 октября, обещает быть днем, когда реальность переплетается с интуицией. Карты Таро подсказывают каждому знаку Зодиака, где именно сегодня кроется сила — в действиях или в тишине. Вселенная будто ставит зеркало перед нашими желаниями: что из них настоящее, а что создано страхом или привычкой. Этот день способен подарить озарение, если позволить себе остановиться и услышать сердце.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 17 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

Не все сегодня пойдет по плану, и это знак не действовать в спешке. Карта дня советует переждать — решения придут тогда, когда ситуация станет яснее.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесница" (перевернутая)

Не тратьте энергию на то, что исчерпало себя. Пятница подталкивает вас освободиться от обязанностей, которые больше не приносят пользы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Сегодня идеальный момент, чтобы избавиться от старых привычек и зависимостей. Карты Таро советуют: не держитесь за прошлое — время отпустить то, что истощает.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Жезлов"

Вы берете контроль над собственными эмоциями. День способствует решительным шагам и лидерству — доверьтесь себе, и результат удивит.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Четверка Жезлов" (перевернутая)

Ощущение хаоса сегодня может дезориентировать. Таро подсказывают: упорядочьте мысли и дела — гармония начинается с внутреннего баланса.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Этот день открывает шанс, который может изменить вашу жизнь. Если сердце говорит "да" — не сомневайтесь, даже если разум сомневается.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня вас ждет гармоничное общение или новое сближение. Энергия любви и взаимопонимания станет вашим вдохновением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Ваши усилия начинают приносить плоды, но не останавливайтесь. Карта дня напоминает: финансовая стабильность — это результат дисциплины, а не случайности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Дурак" (перевернутая)

Не позволяйте страху остановить вас на старте. Даже маленький шаг сегодня может открыть новый этап вашей судьбы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

Вы слишком полагаетесь на логику — время довериться интуиции. Ответы, которые ищете, уже внутри вас, просто перестаньте сомневаться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир" (перевернутая)

Вы близки к завершению важного этапа, но не хватает веры в себя. Карта дня советует: примите уроки прошлого — и двери к новому откроются.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Не спешите делиться своими планами со всеми. Сегодня Вселенная напоминает: сила — в тишине и внутренней сосредоточенности.

