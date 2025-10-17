Відео
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 06:09
Оновлено: 06:09
Гороскоп за картами Таро на 17 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

П'ятниця, 17 жовтня, обіцяє бути днем, коли реальність переплітається з інтуїцією. Карти Таро підказують кожному знаку Зодіаку, де саме сьогодні криється сила — у діях чи у тиші. Всесвіт ніби ставить дзеркало перед нашими бажаннями: що з них справжнє, а що створене страхом чи звичкою. Цей день здатен подарувати осяяння, якщо дозволити собі зупинитися й почути серце.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 17 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

Не все сьогодні піде за планом, і це знак не діяти поспіхом. Карта дня радить перечекати — рішення прийдуть тоді, коли ситуація стане яснішою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колісниця" (перевернута)

Не витрачайте енергію на те, що вичерпало себе. П'ятниця підштовхує вас звільнитися від обов'язків, які більше не приносять користі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Диявол" (перевернута)

Сьогодні ідеальний момент, щоб позбутися старих звичок і залежностей. Карти Таро радять: не тримайтеся за минуле — час відпустити те, що виснажує.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Ви берете контроль над власними емоціями. День сприяє рішучим крокам і лідерству — довіртеся собі, і результат здивує.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів" (перевернута)

Відчуття хаосу сьогодні може дезорієнтувати. Таро підказують: упорядкуйте думки й справи — гармонія починається з внутрішнього балансу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Цей день відкриває шанс, який може змінити ваше життя. Якщо серце каже "так" — не вагайтеся, навіть якщо розум сумнівається.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні на вас чекає гармонійне спілкування або нове зближення. Енергія любові та взаєморозуміння стане вашим натхненням.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Ваші зусилля починають приносити плоди, але не зупиняйтесь. Карта дня нагадує: фінансова стабільність — це результат дисципліни, а не випадковості.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дурень" (перевернута)

Не дозволяйте страху спинити вас на старті. Навіть маленький крок сьогодні може відкрити новий етап вашої долі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

Ви занадто покладаєтесь на логіку — час довіритися інтуїції. Відповіді, які шукаєте, вже всередині вас, просто перестаньте сумніватися.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ" (перевернута)

Ви близькі до завершення важливого етапу, але бракує віри у себе. Карта дня радить: прийміть уроки минулого — і двері до нового відкриються.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Не поспішайте ділитися своїми планами з усіма. Сьогодні Всесвіт нагадує: сила — у тиші та внутрішній зосередженості.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро для знаків Зодіаку

Яким знакам Зодіаку чекати на кармічну розплату до кінця жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку здійснить заповітні мрії до кінця жовтня.

Які знаки Зодіаку у листопаді почнуть життя з чистого аркушу.

Хто відчує велику підтримку Всесвіту у другий місяць осені.

Яким знакам Зодіаку жовтень подарує доленосне кохання.

гороскоп знаки Зодіаку 17 жовтня передбачення карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
