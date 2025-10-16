Видео
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 октября 2025 по Таро

Дата публикации 16 октября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 16 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Четверг, 16 октября, несет в себе мощный поток обновления. Энергия сегодня меняет наш фокус — от сомнений к решительности, от усталости к внутреннему прозрению. Карты Таро открывают тайны этого дня — кто-то из знаков Зодиака сможет найти равновесие, для кого-то это время осознания, а для кого-то — настоящий шанс на перезагрузку.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 16 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

Сегодня не спешите с действиями — ситуация еще не готова к решительным шагам. Карты Таро советуют замедлиться: иногда самое мудрое решение — дождаться ясности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесница" (перевернутая)

Четверг научит вас искусству отпускать. Не держитесь за то, что потеряло смысл — иногда настоящая победа в том, чтобы уйти вовремя.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Вы освобождаетесь от старых привычек и влияний, тянувших назад. Таро подсказывают: сила воли сегодня на вашей стороне — просто скажите "хватит".

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Звезда" (перевернутая)

День требует остановки и восстановления. Ваши ресурсы не бесконечны — позвольте себе отдых, чтобы не угаснуть.

Лев (23 июля - 21 августа)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Вы рискуете упустить шанс, слишком долго все обдумывая. Таро советуют: действуйте, даже если не уверены на сто процентов — дорога откроется.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Идеальный день для внутренней тишины и самоанализа. Слушайте сердце — именно оно сегодня подскажет лучшее направление.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Не торопите события и не заставляйте себя действовать вопреки ощущениям. Если что-то "не идет" — значит, время еще не пришло.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Ваше упорство приносит плоды. Даже если путь кажется медленным, каждый шаг сейчас укрепляет ваш профессиональный фундамент.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Жезлов (перевернутая)"

Сегодня лучше сохранить молчание, чем разжигать конфликт. Эмоции быстротечны — не дайте им разрушить ваши планы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)

Наконец-то вы учитесь не брать на себя лишнее. Позвольте другим нести собственную ответственность — ваше облегчение станет началом новой энергии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Кубков"

День гармонии, встреч и вдохновения. Новые знакомства могут перерасти в настоящую дружбу или творческое сотрудничество.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)

Не спешите говорить — лучше побыть наблюдателем. Некоторые вещи раскроются сами, если дать им время.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
