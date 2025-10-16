Гороскоп за картами Таро на 16 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 жовтня 2025 за Таро
Четвер, 16 жовтня, несе в собі потужний потік оновлення. Енергія сьогодні змінює наш фокус — від сумнівів до рішучості, від втоми до внутрішнього прозріння. Карти Таро відкривають таємниці цього дня — хтось зі знаків Зодіаку зможе знайти рівновагу, для когось це час усвідомлення, а для когось — справжній шанс на перезавантаження.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)
Сьогодні не поспішайте з діями — ситуація ще не готова до рішучих кроків. Карти Таро радять уповільнитися: іноді наймудріше рішення — дочекатися ясності.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Колісниця" (перевернута)
Четвер навчить вас мистецтву відпускати. Не тримайтеся за те, що втратило сенс — іноді справжня перемога в тому, щоб піти вчасно.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Диявол" (перевернута)
Ви звільняєтеся від старих звичок і впливів, що тягнули назад. Таро підказують: сила волі сьогодні на вашому боці — просто скажіть "досить".
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Зірка" (перевернута)
День вимагає зупинки та відновлення. Ваші ресурси не нескінченні — дозвольте собі відпочинок, щоб не згаснути.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Повішений" (перевернута)
Ви ризикуєте втратити шанс, надто довго все обмірковуючи. Таро радять: дійте, навіть якщо не впевнені на сто відсотків — дорога відкриється.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Відлюдник"
Ідеальний день для внутрішньої тиші та самоаналізу. Слухайте серце — саме воно сьогодні підкаже найкращий напрямок.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Лицар Жезлів" (перевернута)
Не квапте події й не змушуйте себе діяти всупереч відчуттям. Якщо щось "не йде" — значить, час ще не настав.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
Ваше завзяття приносить плоди. Навіть якщо шлях здається повільним, кожен крок зараз зміцнює ваш професійний фундамент.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сімка Жезлів (перевернута)"
Сьогодні краще зберегти мовчання, ніж розпалювати конфлікт. Емоції швидкоплинні — не дайте їм зруйнувати ваші плани.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Десятка Жезлів" (перевернута)
Нарешті ви вчитеся не брати на себе зайве. Дозвольте іншим нести власну відповідальність — ваше полегшення стане початком нової енергії.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Трійка Кубків"
День гармонії, зустрічей і натхнення. Нові знайомства можуть перерости у справжню дружбу або творчу співпрацю.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)
Не поспішайте говорити — краще побути спостерігачем. Деякі речі розкриються самі, якщо дати їм час.
