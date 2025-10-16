Гороскоп за картами Таро на 16 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Четвер, 16 жовтня, несе в собі потужний потік оновлення. Енергія сьогодні змінює наш фокус — від сумнівів до рішучості, від втоми до внутрішнього прозріння. Карти Таро відкривають таємниці цього дня — хтось зі знаків Зодіаку зможе знайти рівновагу, для когось це час усвідомлення, а для когось — справжній шанс на перезавантаження.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 16 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

Сьогодні не поспішайте з діями — ситуація ще не готова до рішучих кроків. Карти Таро радять уповільнитися: іноді наймудріше рішення — дочекатися ясності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колісниця" (перевернута)

Четвер навчить вас мистецтву відпускати. Не тримайтеся за те, що втратило сенс — іноді справжня перемога в тому, щоб піти вчасно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Диявол" (перевернута)

Ви звільняєтеся від старих звичок і впливів, що тягнули назад. Таро підказують: сила волі сьогодні на вашому боці — просто скажіть "досить".

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Зірка" (перевернута)

День вимагає зупинки та відновлення. Ваші ресурси не нескінченні — дозвольте собі відпочинок, щоб не згаснути.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

Ви ризикуєте втратити шанс, надто довго все обмірковуючи. Таро радять: дійте, навіть якщо не впевнені на сто відсотків — дорога відкриється.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Ідеальний день для внутрішньої тиші та самоаналізу. Слухайте серце — саме воно сьогодні підкаже найкращий напрямок.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Жезлів" (перевернута)

Не квапте події й не змушуйте себе діяти всупереч відчуттям. Якщо щось "не йде" — значить, час ще не настав.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Ваше завзяття приносить плоди. Навіть якщо шлях здається повільним, кожен крок зараз зміцнює ваш професійний фундамент.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Жезлів (перевернута)"

Сьогодні краще зберегти мовчання, ніж розпалювати конфлікт. Емоції швидкоплинні — не дайте їм зруйнувати ваші плани.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Жезлів" (перевернута)

Нарешті ви вчитеся не брати на себе зайве. Дозвольте іншим нести власну відповідальність — ваше полегшення стане початком нової енергії.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Кубків"

День гармонії, зустрічей і натхнення. Нові знайомства можуть перерости у справжню дружбу або творчу співпрацю.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)

Не поспішайте говорити — краще побути спостерігачем. Деякі речі розкриються самі, якщо дати їм час.

