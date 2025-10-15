Видео
Дата публикации 15 октября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 15 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В среду, 15 октября, Вселенная дает шанс выровнять энергию и найти гармонию между действиями и чувствами. Карты Таро сегодня говорят очень откровенно — некоторым знакам Зодиака пора действовать смело, другим — отпустить контроль и просто довериться жизни. В этот день судьба подталкивает к ясности: что оставить, а что уже давно исчерпало себя.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 15 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня на первый план выходят отношения. Карта дня советует не убегать от выбора — только искренность поможет сохранить гармонию в любви или партнерстве.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Император" (перевернутая)

Среда учит сдержанности: не поддавайтесь гневу и не пытайтесь все контролировать. Сохраните холодный рассудок — и ситуация разрешится в вашу пользу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг" (перевернутая)

Не распыляйте силы на десятки идей — выберите одну цель и двигайтесь к ней. Сегодня фокус и самодисциплина принесут гораздо больше, чем импульсивность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Звезда" (перевернутая)

Не тратьте энергию на тех, кто не готов ее принять. Карта дня советует посвятить день заботе о себе — спокойствие и восстановление сейчас важнее всего.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Вы можете слишком долго обдумывать решение и рискуете упустить шанс. Таро напоминают: идеальный момент не наступит — действуйте сейчас.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня хорошо уединиться и прислушаться к своему внутреннему голосу. Тишина откроет ответы, которых вы зря искали во внешнем мире.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Не спешите действовать, если чувствуете сомнение. Интуиция подскажет, когда будет правильный момент — не идите против себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

День упорного труда и совершенствования. Даже если кажется, что движение медленное, вы закладываете прочный фундамент будущих успехов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня лучше промолчать, чем пожалеть о сказанном. Карта дня советует отложить споры и дать эмоциям остыть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)

Вы наконец отпускаете то, что давило на плечи. Позвольте другим нести собственную ответственность — и облегчение придет само собой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Кубков"

День для радости и общения с близкими. Новые знакомства могут стать началом крепкой дружбы или вдохновенного партнерства.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)

Не спешите делиться тем, что еще не созрело. Сегодня молчание будет вашим преимуществом — информация сама найдет время выйти наружу.

