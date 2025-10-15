Гороскоп по картам Таро на 15 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 октября 2025 года по Таро
В среду, 15 октября, Вселенная дает шанс выровнять энергию и найти гармонию между действиями и чувствами. Карты Таро сегодня говорят очень откровенно — некоторым знакам Зодиака пора действовать смело, другим — отпустить контроль и просто довериться жизни. В этот день судьба подталкивает к ясности: что оставить, а что уже давно исчерпало себя.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 15 октября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Влюбленные"
Сегодня на первый план выходят отношения. Карта дня советует не убегать от выбора — только искренность поможет сохранить гармонию в любви или партнерстве.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Император" (перевернутая)
Среда учит сдержанности: не поддавайтесь гневу и не пытайтесь все контролировать. Сохраните холодный рассудок — и ситуация разрешится в вашу пользу.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Маг" (перевернутая)
Не распыляйте силы на десятки идей — выберите одну цель и двигайтесь к ней. Сегодня фокус и самодисциплина принесут гораздо больше, чем импульсивность.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Звезда" (перевернутая)
Не тратьте энергию на тех, кто не готов ее принять. Карта дня советует посвятить день заботе о себе — спокойствие и восстановление сейчас важнее всего.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)
Вы можете слишком долго обдумывать решение и рискуете упустить шанс. Таро напоминают: идеальный момент не наступит — действуйте сейчас.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня хорошо уединиться и прислушаться к своему внутреннему голосу. Тишина откроет ответы, которых вы зря искали во внешнем мире.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)
Не спешите действовать, если чувствуете сомнение. Интуиция подскажет, когда будет правильный момент — не идите против себя.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
День упорного труда и совершенствования. Даже если кажется, что движение медленное, вы закладываете прочный фундамент будущих успехов.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)
Сегодня лучше промолчать, чем пожалеть о сказанном. Карта дня советует отложить споры и дать эмоциям остыть.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)
Вы наконец отпускаете то, что давило на плечи. Позвольте другим нести собственную ответственность — и облегчение придет само собой.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Тройка Кубков"
День для радости и общения с близкими. Новые знакомства могут стать началом крепкой дружбы или вдохновенного партнерства.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)
Не спешите делиться тем, что еще не созрело. Сегодня молчание будет вашим преимуществом — информация сама найдет время выйти наружу.
