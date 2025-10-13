Видео
Недельный китайский гороскоп: Тиграм — шанс, Кроликам — гармония

Дата публикации 13 октября 2025 21:53
Китайский гороскоп на неделю 13-19 октября 2025 года для всех знаков Зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков Зодиака. Фото: Pinterest

Новая неделя с 13 по 19 октября обещает мощную энергетику, что поможет каждому знаку китайского гороскопа решить важные дела. Этот период станет проверкой на выдержку, но также подарит возможности в карьере и личной жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что ждет каждый восточный знак Зодиака на этой неделе, 13-19 октября.

Читайте также:
Крыса

В этот период представится возможность решить давний вопрос, если проявить гибкость. Новые знакомства принесут выгоду, а интуиция подскажет, кому доверять. Середина недели — время действий, когда даже маленький шаг изменит ситуацию.

Бык

Вы почувствуете потребность в стабильности и четком плане. Если правильно распределите силы, получите первые результаты уже к концу недели. Главное — действовать уверенно и без спешки.

Тигр

Тигры получат шанс проявить свой лидерский потенциал. Вы сможете вдохновить других, если не позволите эмоциям управлять решениями. Неделя благоприятна для смелых решений и новых начинаний.

Кролик

Наконец-то вы почувствуете прилив творческой энергии и желание обновлений. Этот период поможет обрести гармонию и избавиться от страхов, которые мешали двигаться вперед. Позвольте себе доверять миру — он на вашей стороне.

Дракон

Драконы снова окажутся в центре событий и смогут взять бразды правления в свои руки. Вас услышат, если будете говорить уверенно и по существу. Избегайте конфликтов — сейчас важна не сила, а мудрость.

Змея

Вы должны научиться ждать — чрезмерная эмоциональность может испортить дело. Наблюдайте, анализируйте, не спешите делать выводы. Эта неделя требует холодного ума и внутреннего спокойствия.

Лошадь

В период с 13 по 19 октября вас ждет мощный прилив вдохновения, но важно не распылить силы. Неделя благоприятна для новых начинаний и работы в команде. Действуйте решительно, не дожидаясь разрешения — Вселенная поддержит.

Коза

Сосредоточьтесь на себе и собственном балансе. Эта неделя нужна для восстановления, внутреннего мира и переоценки ценностей. Отпустите чрезмерные обязанности и позвольте себе покой. Именно в тишине придут правильные решения.

Обезьяна

Обезьяны получат неожиданную поддержку от друзей или коллег. Ваш юмор и изобретательность помогут решить сложную ситуацию. Не тратьте энергию на сплетни — сосредоточьтесь на собственных целях.

Петух

В это время вы будете наводить порядок во всем — от работы до мыслей. Завершите старые дела, чтобы освободить пространство для новых возможностей. Вас ожидает ощущение облегчения и ясности.

Собака

Вы должны научиться доверять людям и не сомневаться в собственных решениях. Не давайте пустых обещаний — искренность сейчас дороже любых действий. Вы найдете поддержку там, где ее не ждали.

Свинья

Свиньи почувствуют потребность в спокойствии и внутреннем очищении. Не теряйте оптимизм — то, что кажется проблемой, со временем окажется уроком. Говорите прямо, но ласково, и окружающие услышат вас. Эта неделя поможет восстановить веру в собственные силы.

прогнозы Астрология советы знаки Зодиака китайский гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
