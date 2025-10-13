Відео
Головна Гороскоп Тижневий китайський гороскоп: Тиграм — шанс, Кроликам — гармонія

Тижневий китайський гороскоп: Тиграм — шанс, Кроликам — гармонія

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 21:53
Китайський гороскоп на тиждень 13-19 жовтня 2025 для всіх знаків Зодіаку
Китайський гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Фото: Pinterest

Новий тиждень з 13 по 19 жовтня обіцяє потужну енергетику, що допоможе кожному знаку китайського гороскопу вирішити важливі справи. Цей період стане перевіркою на витримку, але також подарує можливості в кар'єрі та особистому житті.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що чекає на кожен східний знак Зодіаку на цьому тижні, 13-19 жовтня.

Щур

Цього періоду випаде нагода розв'язати давнє питання, якщо проявити гнучкість. Нові знайомства принесуть вигоду, а інтуїція підкаже, кому довіряти. Середина тижня — час дій, коли навіть маленький крок змінить ситуацію.

Бик

Ви відчуєте потребу в стабільності й чіткому плані. Якщо правильно розподілите сили, отримаєте перші результати вже до кінця тижня. Головне — діяти впевнено й без поспіху.

Тигр

Тигри отримають шанс проявити свій лідерський потенціал. Ви зможете надихнути інших, якщо не дозволите емоціям керувати рішеннями. Тиждень сприятливий для сміливих рішень і нових починань.

Кролик

Нарешті ви відчуєте приплив творчої енергії та бажання оновлень. Цей період допоможе знайти гармонію й позбутися страхів, які заважали рухатися вперед. Дозвольте собі довіряти світу — він на вашому боці.

Дракон

Дракони знову опиняться у центрі подій і зможуть взяти кермо у свої руки. Вас почують, якщо говоритимете впевнено й по суті. Уникайте конфліктів — зараз важливо не сила, а мудрість.

Змія

Ви маєте навчитися чекати — надмірна емоційність може зіпсувати справу. Спостерігайте, аналізуйте, не поспішайте робити висновки. Цей тиждень вимагає холодного розуму та внутрішнього спокою.

Кінь

У період з 13 по 19 жовтня на вас чекає потужний прилив натхнення, але важливо не розпорошити сили. Тиждень сприятливий для нових починань і роботи в команді. Дійте рішуче, не чекаючи дозволу — Всесвіт підтримає.

Коза

Зосередьтеся на собі й власному балансі. Цей тиждень потрібен для відновлення, внутрішнього миру та переоцінки цінностей. Відпустіть надмірні обов'язки й дозвольте собі спокій. Саме у тиші прийдуть правильні рішення.

Мавпа

Мавпи отримають несподівану підтримку від друзів чи колег. Ваш гумор і винахідливість допоможуть розв'язати складну ситуацію. Не витрачайте енергію на плітки — зосередьтеся на власних цілях.

Півень

У цей час ви наводитиме лад у всьому — від роботи до думок. Завершіть старі справи, щоб звільнити простір для нових можливостей. Вас очікує відчуття полегшення та ясності. 

Собака

Ви маєте навчитися довіряти людям і не сумніватися у власних рішеннях. Не давайте порожніх обіцянок — щирість зараз дорожча за будь-які дії. Ви знайдете підтримку там, де її не чекали.

Свиня

Свині відчують потребу у спокої та внутрішньому очищенні. Не втрачайте оптимізм — те, що здається проблемою, з часом виявиться уроком. Говоріть прямо, але лагідно, і оточення почує вас. Цей тиждень допоможе відновити віру у власні сили.

прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку китайський гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
