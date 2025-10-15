Гороскоп за картами Таро на 15 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

У середу, 15 жовтня, Всесвіт дає шанс вирівняти енергію та знайти гармонію між діями й почуттями.

Карти Таро сьогодні говорять дуже відверто — деяким знакам Зодіаку час діяти сміливо, іншим — відпустити контроль і просто довіритися життю. У цей день доля підштовхує до ясності: що залишити, а що вже давно вичерпало себе.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 15 жовтня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні на перший план виходять стосунки. Карта дня радить не тікати від вибору — лише щирість допоможе зберегти гармонію у коханні чи партнерстві.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

Середа вчить стриманості: не піддавайтеся гніву та не намагайтеся все контролювати. Збережіть холодний розум — і ситуація вирішиться на вашу користь.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг" (перевернута)

Не розпорошуйте сили на десятки ідей — оберіть одну мету й рухайтеся до неї. Сьогодні фокус і самодисципліна принесуть набагато більше, ніж імпульсивність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Зірка" (перевернута)

Не витрачайте енергію на тих, хто не готовий її прийняти. Карта дня радить присвятити день турботі про себе — спокій і відновлення зараз важливіші за все.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

Ви можете надто довго обдумувати рішення й ризикуєте втратити шанс. Таро нагадують: ідеальний момент не настане — дійте зараз.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні добре усамітнитися та прислухатися до свого внутрішнього голосу. Тиша відкриє відповіді, яких ви даремно шукали у зовнішньому світі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Жезлів" (перевернута)

Не поспішайте діяти, якщо відчуваєте сумнів. Інтуїція підкаже, коли буде правильний момент — не йдіть проти себе.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

День наполегливої праці та вдосконалення. Навіть якщо здається, що рух повільний, ви закладаєте міцний фундамент майбутніх успіхів.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)

Сьогодні краще промовчати, ніж пожалкувати про сказане. Карта дня радить відкласти суперечки та дати емоціям охолонути.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Жезлів" (перевернута)

Ви нарешті відпускаєте те, що тиснуло на плечі. Дозвольте іншим нести власну відповідальність — і полегшення прийде саме собою.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Кубків"

День для радості та спілкування з близькими. Нові знайомства можуть стати початком міцної дружби чи натхненного партнерства.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)

Не поспішайте ділитися тим, що ще не дозріло. Сьогодні мовчання буде вашою перевагою — інформація сама знайде час вийти назовні.

