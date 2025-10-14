Гороскоп по картам Таро на 14 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Во вторник, 14 октября, энергия настраивает нас на важные решения. Карты Таро открывают правду, которой мы, возможно, не хотели видеть. По предсказанию на сегодня, одним знакам Зодиака пора начать новую страницу, другим — внимательнее присмотреться к своему окружению.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 14 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)

Сегодня вы можете столкнуться с ситуацией, где слова будут иметь больший вес, чем действия. Избегайте поспешных выводов и не говорите того, о чем впоследствии будете жалеть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

День способствует командной работе и обучению. Прислушивайтесь к советам — даже обычный разговор может открыть вам важную истину.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Удачный день для укрепления семейных и деловых связей. Карта дня обещает стабильность, поддержку близких и уверенность в завтрашнем дне.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Может появиться желание вернуться в прошлое, но не стоит этого делать. Смотрите вперед — именно там вас ждут новые эмоции и знакомства.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Мечей"

14 октября вы будете в центре внимания и одновременно сохраните холодный ум. Карта дня советует говорить прямо, но не забывать о деликатности — она сегодня ваше лучшее оружие.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня захочется действовать быстро, но стоит немного притормозить. Дайте событиям развиваться естественно — вы успеете сделать все в правильный момент.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Кубков"

День наполнен гармонией и благодарностью. Проведите время с близкими — искренний разговор или общее дело подарят вдохновение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вы можете чувствовать, будто застряли в определенной ситуации. На самом деле выход рядом — просто остановитесь и посмотрите на вещи под другим углом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вам откроется истина, которую другие еще не замечают. Делитесь своими наблюдениями — ваша искренность способна изменить атмосферу вокруг.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

День несет обновление и шанс на новое начало. Не бойтесь рисковать — любой шаг вперед сегодня работает на вашу стабильность и благополучие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Смерть"

Эта карта не о конце, а о трансформации. Изменения, которые вы чувствуете, — это очищение перед новым этапом, поэтому принимайте их без страха.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

День отдачи и благодарности. Все, что вы сделаете сегодня хорошего для других, вернется к вам в самый неожиданный момент.

