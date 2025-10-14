Гороскоп за картами Таро на 14 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

У вівторок, 14 жовтня, енергія налаштовує нас на важливі рішення. Карти Таро відкривають правду, якої ми, можливо, не хотіли бачити. За передбаченням на сьогодні, одним знакам Зодіаку час почати нову сторінку, іншим — уважніше придивитися до свого оточення.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 14 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)

Сьогодні ви можете зіткнутися з ситуацією, де слова матимуть більшу вагу, ніж дії. Уникайте поспішних висновків і не говоріть того, про що згодом шкодуватимете.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

День сприяє командній роботі та навчанню. Прислухайтеся до порад — навіть звичайна розмова може відкрити вам важливу істину.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Вдалий день для зміцнення сімейних і ділових зв'язків. Карта дня обіцяє стабільність, підтримку близьких і впевненість у завтрашньому дні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

Може з'явитися бажання повернутися у минуле, але не варто цього робити. Дивіться вперед — саме там на вас чекають нові емоції та знайомства.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Мечів"

14 жовтня ви будете у центрі уваги й водночас збережете холодний розум. Карта дня радить говорити прямо, але не забувати про делікатність — вона сьогодні ваша найкраща зброя.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні захочеться діяти швидко, але варто трохи пригальмувати. Дайте подіям розвиватися природно — ви встигнете зробити все у правильний момент.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

День наповнений гармонією і вдячністю. Проведіть час із близькими — щира розмова або спільна справа подарують натхнення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Ви можете відчувати, ніби застрягли у певній ситуації. Насправді ж вихід поруч — просто зупиніться і подивіться на речі під іншим кутом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні вам відкриється істина, яку інші ще не помічають. Діліться своїми спостереженнями — ваша щирість здатна змінити атмосферу навколо.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

День несе оновлення і шанс на новий початок. Не бійтеся ризикувати — будь-який крок уперед сьогодні працює на вашу стабільність і добробут.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Смерть"

Ця карта не про кінець, а про трансформацію. Зміни, які ви відчуваєте, — це очищення перед новим етапом, тож приймайте їх без страху.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

День віддачі та вдячності. Все, що ви зробите сьогодні доброго для інших, повернеться до вас у найнеочікуваніший момент.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку усміхнеться фінансова фортуна на цьому тижні з 13 до 19 жовтня.

Які знаки Зодіаку відчують велику підтримку Всесвіту в жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку жовтень обіцяє перемоги.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у другий місяць осені.

Хто зі знаків Зодіаку здійснить мрії у жовтні.