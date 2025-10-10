Гороскоп по картам Таро на 10 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября 2025 по Таро
В пятницу, 10 октября, энергия карт Таро откроет двери к новым решениям и важным осознаниям. В этот день Вселенная будет подталкивать к действию. По пророчеству, некоторые знаки Зодиака получат вдохновение для смелых шагов, другие — сигнал, что пора остановиться, перевести дыхание и переосмыслить свои планы.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 10 октября 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
Ваши действия сегодня определяют результат. Карта дня советует не ждать идеального момента — двигайтесь по плану, даже если настроение не способствует.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Пятерка Пентаклей"
Не стоит брать на себя все. Таро подсказывают: примите помощь от тех, кто рядом — совместное действие даст лучший результат, чем одинокая борьба.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)
В эту пятницу мотивация может временно исчезнуть. Но не стоит корить себя — пауза поможет переосмыслить цели и вернуть вдохновение.
Рак (22 июня - 22 июля)
Карта Таро "Солнце" (перевернутая)
Беспокойство не принесет пользы. Таро говорят: даже если что-то идет не по плану, доверьтесь процессу — все решится естественным путем.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)
Не держите в себе вину за прошлое. "Семерка Мечей" в перевернутом виде призывает простить себя и отпустить — только так придет внутренняя свобода.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)
Сегодня может казаться, что интуиция молчит. Карта дня советует отключиться от рутины и послушать сердце — ответы придут через тишину.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)
10 октября в отношениях возможно напряжение. Однако даже когда кажется, что гармония потеряна, искренность и спокойствие способны все исправить.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)
Не спешите делать выводы сегодня. Таро советуют открыто говорить о своих чувствах — взаимопонимание придет через честность.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня — день решительных действий. "Колесница" советует взять ситуацию под контроль и двигаться вперед, несмотря на препятствия.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)
Пришло время подумать о собственных потребностях. Карта дня говорит: не стоит мириться с тем, что вас истощает — уважение к себе откроет новые возможности.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Смерть" (перевернутая)
Не бойтесь перемен. Таро намекают: то, что кажется потерей, может стать перерождением и шансом на новое начало.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
День обещает радость и спокойствие. Стоит отпустить старые обиды и позволить себе счастье — именно оно станет вашим вдохновением на будущее.
