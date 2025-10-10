Видео
Дата публикации 10 октября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 10 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: depositphotos.com

В пятницу, 10 октября, энергия карт Таро откроет двери к новым решениям и важным осознаниям. В этот день Вселенная будет подталкивать к действию. По пророчеству, некоторые знаки Зодиака получат вдохновение для смелых шагов, другие — сигнал, что пора остановиться, перевести дыхание и переосмыслить свои планы.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 10 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Ваши действия сегодня определяют результат. Карта дня советует не ждать идеального момента — двигайтесь по плану, даже если настроение не способствует.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Не стоит брать на себя все. Таро подсказывают: примите помощь от тех, кто рядом — совместное действие даст лучший результат, чем одинокая борьба.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

В эту пятницу мотивация может временно исчезнуть. Но не стоит корить себя — пауза поможет переосмыслить цели и вернуть вдохновение.

Рак (22 июня - 22 июля)

Карта Таро "Солнце" (перевернутая)

Беспокойство не принесет пользы. Таро говорят: даже если что-то идет не по плану, доверьтесь процессу — все решится естественным путем.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Не держите в себе вину за прошлое. "Семерка Мечей" в перевернутом виде призывает простить себя и отпустить — только так придет внутренняя свобода.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

Сегодня может казаться, что интуиция молчит. Карта дня советует отключиться от рутины и послушать сердце — ответы придут через тишину.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

10 октября в отношениях возможно напряжение. Однако даже когда кажется, что гармония потеряна, искренность и спокойствие способны все исправить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Не спешите делать выводы сегодня. Таро советуют открыто говорить о своих чувствах — взаимопонимание придет через честность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня — день решительных действий. "Колесница" советует взять ситуацию под контроль и двигаться вперед, несмотря на препятствия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Пришло время подумать о собственных потребностях. Карта дня говорит: не стоит мириться с тем, что вас истощает — уважение к себе откроет новые возможности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Смерть" (перевернутая)

Не бойтесь перемен. Таро намекают: то, что кажется потерей, может стать перерождением и шансом на новое начало.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

День обещает радость и спокойствие. Стоит отпустить старые обиды и позволить себе счастье — именно оно станет вашим вдохновением на будущее.

гороскоп знаки Зодиака 10 октября предсказания карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
