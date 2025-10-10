Какие знаки Зодиака оставят проблемы позади до 12 октября 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Карты Таро делятся особым пророчеством с четырьмя знаками Зодиака — до 12 октября они почувствуют, как напряжение последних недель постепенно уходит, а на его место приходит облегчение и спокойствие. Кому-то стоит ждать перемен в финансах или отношениях, кому-то — выпадет шанс оставить прошлое позади и наконец-то двигаться вперед без страха.

Кто из знаков Зодиака в ближайшие дни оставит проблемы позади, Новини.LIVE делится раскладом карт Таро.

Телец — карта Таро "Шестерка Мечей"

Для Тельцов наступает время, когда недоразумения, сомнения и стрессовые ситуации останутся позади. Если в последнее время вы боролись с внутренним истощением или нестабильностью в отношениях, уже к концу этой недели все станет на свои места. "Шестерка Мечей" символизирует переезд, перемены, движение вперед. Таро советуют отпустить старые обиды, даже если они казались частью вас. Впереди — спокойствие и ясность, которых вы заслуживаете.

Рак — карта Таро "Десятка Кубков"

Для Раков этот период станет настоящим эмоциональным обновлением. Карты Таро показывают, что именно сейчас Вселенная готовит вам внутреннюю гармонию, семейное тепло и поддержку близких. Проблемы, которые беспокоили вас в последнее время, постепенно растворятся, а на их место придет уверенность в завтрашнем дне. Если вы переживали за отношения или имели конфликты дома, они разрешатся естественным путем.

Дева — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Дев эта неделя — настоящий поворот судьбы. "Колесо Фортуны" указывает на внезапную смену обстоятельств, которая поможет вам вырваться из замкнутого круга неудач. То, что казалось проблемой, вдруг превратится в возможность. Карты Таро напоминают: жизнь циклична, и сейчас наступил момент взлета. В финансовой сфере возможны приятные сюрпризы — бонус, возврат долга или неожиданное предложение. Не сопротивляйтесь переменам.

Козерог — карта Таро "Звезда"

Козерогам карты Таро обещают настоящее возрождение. После долгого периода сомнений и эмоциональной усталости в вашу жизнь входит надежда, вдохновение и ясность. "Звезда" — символ веры в себя и внутреннего света, который не угасает даже в темноте. До 12 октября вы сможете решить вопросы, которые казались безвыходными, или найти поддержку от человека, помощи которого не ожидали. Слушайте свое сердце. Сейчас оно — самый точный компас.

