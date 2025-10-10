Які знаки Зодіаку залишать проблеми позаду до 12 жовтня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Карти Таро діляться особливим пророцтвом з чотирма знаками Зодіаку — до 12 жовтня вони відчують, як напруга останніх тижнів поступово зникає, а на її місце приходить полегшення і спокій. Комусь варто чекати на зміни у фінансах або стосунках, комусь — випаде шанс залишити минуле позаду й нарешті рухатися вперед без страху.

Хто зі знаків Зодіаку найближчими днями залишить проблеми позаду, Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.

Телець — карта Таро "Шістка Мечів"

Для Тельців настає час, коли непорозуміння, сумніви та стресові ситуації залишаться позаду. Якщо останнім часом ви боролися з внутрішнім виснаженням або нестабільністю у стосунках, уже до кінця цього тижня все стане на свої місця. "Шістка Мечів" символізує переїзд, зміни, рух уперед. Таро радять відпустити старі образи, навіть якщо вони здавалися частиною вас. Попереду — спокій і ясність, яких ви заслуговуєте.

Рак — карта Таро "Десятка Кубків"

Для Раків цей період стане справжнім емоційним оновленням. Карти Таро показують, що саме зараз Всесвіт готує вам внутрішню гармонію, сімейне тепло і підтримку близьких. Проблеми, які турбували вас останнім часом, поступово розчиняться, а на їх місце прийде впевненість у завтрашньому дні. Якщо ви переживали за стосунки чи мали конфлікти вдома, вони вирішаться природним шляхом.

Діва — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Дів цей тиждень — справжній поворот долі. "Колесо Фортуни" вказує на раптову зміну обставин, яка допоможе вам вирватися з замкненого кола невдач. Те, що здавалось проблемою, раптом перетвориться на можливість. Карти Таро нагадують: життя циклічне, і зараз настав момент злету. У фінансовій сфері можливі приємні сюрпризи — бонус, повернення боргу або несподівана пропозиція. Не чиніть опір змінам.

Козоріг — карта Таро "Зірка"

Козерогам карти Таро обіцяють справжнє відродження. Після довгого періоду сумнівів і емоційної втоми у ваше життя входить надія, натхнення і ясність. "Зірка" — символ віри у себе і внутрішнього світла, яке не згасає навіть у темряві.

До 12 жовтня ви зможете вирішити питання, які здавалися безвихідними, або знайти підтримку від людини, на допомогу якої не очікували. Слухайте своє серце. Зараз воно — найточніший компас.

