Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Чотири знаки Зодіаку забудуть про проблеми до кінця тижня за Таро

Чотири знаки Зодіаку забудуть про проблеми до кінця тижня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 00:44
Які знаки Зодіаку залишать проблеми позаду до 12 жовтня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Карти Таро діляться особливим пророцтвом з чотирма знаками Зодіаку — до 12 жовтня вони відчують, як напруга останніх тижнів поступово зникає, а на її місце приходить полегшення і спокій. Комусь варто чекати на зміни у фінансах або стосунках, комусь — випаде шанс залишити минуле позаду й нарешті рухатися вперед без страху.

Хто зі знаків Зодіаку найближчими днями залишить проблеми позаду, Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.

Реклама
Читайте також:
Телець — карта Таро "Шістка Мечів"

Для Тельців настає час, коли непорозуміння, сумніви та стресові ситуації залишаться позаду. Якщо останнім часом ви боролися з внутрішнім виснаженням або нестабільністю у стосунках, уже до кінця цього тижня все стане на свої місця. "Шістка Мечів" символізує переїзд, зміни, рух уперед. Таро радять відпустити старі образи, навіть якщо вони здавалися частиною вас. Попереду — спокій і ясність, яких ви заслуговуєте.

Рак — карта Таро "Десятка Кубків"

Для Раків цей період стане справжнім емоційним оновленням. Карти Таро показують, що саме зараз Всесвіт готує вам внутрішню гармонію, сімейне тепло і підтримку близьких. Проблеми, які турбували вас останнім часом, поступово розчиняться, а на їх місце прийде впевненість у завтрашньому дні. Якщо ви переживали за стосунки чи мали конфлікти вдома, вони вирішаться природним шляхом.

Діва — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Дів цей тиждень — справжній поворот долі. "Колесо Фортуни" вказує на раптову зміну обставин, яка допоможе вам вирватися з замкненого кола невдач. Те, що здавалось проблемою, раптом перетвориться на можливість. Карти Таро нагадують: життя циклічне, і зараз настав момент злету. У фінансовій сфері можливі приємні сюрпризи — бонус, повернення боргу або несподівана пропозиція. Не чиніть опір змінам.

Козоріг — карта Таро "Зірка"

Козерогам карти Таро обіцяють справжнє відродження. Після довгого періоду сумнівів і емоційної втоми у ваше життя входить надія, натхнення і ясність. "Зірка" — символ віри у себе і внутрішнього світла, яке не згасає навіть у темряві.
До 12 жовтня ви зможете вирішити питання, які здавалися безвихідними, або знайти підтримку від людини, на допомогу якої не очікували. Слухайте своє серце. Зараз воно — найточніший компас.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку казково пощастить до 12 жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку вже у жовтні відчує підтримку Всесвіту.

Яким знакам Зодіаку судилося зустріти кохання у жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку другий місяць осені принесе великі перемоги.

Які знаки Зодіаку здійснять мрії у другий осінній місяць.

гороскоп проблеми знаки Зодіаку передбачення карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації