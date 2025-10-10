Гороскоп за картами Таро на 10 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

У п'ятницю, 10 жовтня, енергія карт Таро відкриє двері до нових рішень і важливих усвідомлень. Цього дня Всесвіт підштовхуватиме до дії. За пророцтвом, деякі знаки Зодіаку отримають натхнення для сміливих кроків, інші — сигнал, що час зупинитися, перевести подих і переосмислити свої плани.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 10 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ваші дії сьогодні визначають результат. Карта дня радить не чекати ідеального моменту — рухайтеся за планом, навіть якщо настрій не сприяє.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Не варто брати на себе все. Таро підказують: прийміть допомогу від тих, хто поруч — спільна дія дасть кращий результат, ніж самотня боротьба.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)

У цю п'ятницю мотивація може тимчасово зникнути. Але не варто картати себе — пауза допоможе переосмислити цілі й повернути натхнення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сонце" (перевернута)

Занепокоєння не принесе користі. Таро кажуть: навіть якщо щось іде не за планом, довіртесь процесу — усе вирішиться природним шляхом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Не тримайте в собі провину за минуле. "Сімка Мечів" у перевернутому вигляді закликає пробачити себе й відпустити — лише так прийде внутрішня свобода.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

Сьогодні може здаватися, що інтуїція мовчить. Карта дня радить відключитися від рутини й послухати серце — відповіді прийдуть через тишу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

10 жовтня у стосунках можливе напруження. Однак навіть коли здається, що гармонія втрачена, щирість і спокій здатні все виправити.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Не поспішайте робити висновки сьогодні. Таро радять відкрито говорити про свої почуття — взаєморозуміння прийде через чесність.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні — день рішучих дій. "Колісниця" радить узяти ситуацію під контроль і рухатися вперед, попри перешкоди.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Настав час подумати про власні потреби. Карта дня каже: не варто миритися з тим, що вас виснажує — повага до себе відкриє нові можливості.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Смерть" (перевернута)

Не бійтеся змін. Таро натякають: те, що здається втратою, може стати переродженням і шансом на новий початок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

День обіцяє радість і спокій. Варто відпустити старі образи й дозволити собі щастя — саме воно стане вашим натхненням на майбутнє.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Який знак Зодіаку отримає підтримку вищих сил вже у жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку вдасться здійснити мрії у другий місяць осені.

Яким знакам Зодіаку фантастично пощастить до 12 жовтня.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку другий місяць осені обіцяє великі перемоги.