Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 10 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

У п'ятницю, 10 жовтня, енергія карт Таро відкриє двері до нових рішень і важливих усвідомлень. Цього дня Всесвіт підштовхуватиме до дії. За пророцтвом, деякі знаки Зодіаку отримають натхнення для сміливих кроків, інші — сигнал, що час зупинитися, перевести подих і переосмислити свої плани.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 10 жовтня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ваші дії сьогодні визначають результат. Карта дня радить не чекати ідеального моменту — рухайтеся за планом, навіть якщо настрій не сприяє.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Не варто брати на себе все. Таро підказують: прийміть допомогу від тих, хто поруч — спільна дія дасть кращий результат, ніж самотня боротьба.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)

У цю п'ятницю мотивація може тимчасово зникнути. Але не варто картати себе — пауза допоможе переосмислити цілі й повернути натхнення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сонце" (перевернута)

Занепокоєння не принесе користі. Таро кажуть: навіть якщо щось іде не за планом, довіртесь процесу — усе вирішиться природним шляхом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Не тримайте в собі провину за минуле. "Сімка Мечів" у перевернутому вигляді закликає пробачити себе й відпустити — лише так прийде внутрішня свобода.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

Сьогодні може здаватися, що інтуїція мовчить. Карта дня радить відключитися від рутини й послухати серце — відповіді прийдуть через тишу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

10 жовтня у стосунках можливе напруження. Однак навіть коли здається, що гармонія втрачена, щирість і спокій здатні все виправити.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Не поспішайте робити висновки сьогодні. Таро радять відкрито говорити про свої почуття — взаєморозуміння прийде через чесність.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні — день рішучих дій. "Колісниця" радить узяти ситуацію під контроль і рухатися вперед, попри перешкоди.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Настав час подумати про власні потреби. Карта дня каже: не варто миритися з тим, що вас виснажує — повага до себе відкриє нові можливості.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Смерть" (перевернута)

Не бійтеся змін. Таро натякають: те, що здається втратою, може стати переродженням і шансом на новий початок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

День обіцяє радість і спокій. Варто відпустити старі образи й дозволити собі щастя — саме воно стане вашим натхненням на майбутнє.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Який знак Зодіаку отримає підтримку вищих сил вже у жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку вдасться здійснити мрії у другий місяць осені.

Яким знакам Зодіаку фантастично пощастить до 12 жовтня.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку другий місяць осені обіцяє великі перемоги.

гороскоп знаки Зодіаку 10 жовтня передбачення карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації