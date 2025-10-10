Гороскоп за картами Таро на 10 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 жовтня 2025 за Таро
У п'ятницю, 10 жовтня, енергія карт Таро відкриє двері до нових рішень і важливих усвідомлень. Цього дня Всесвіт підштовхуватиме до дії. За пророцтвом, деякі знаки Зодіаку отримають натхнення для сміливих кроків, інші — сигнал, що час зупинитися, перевести подих і переосмислити свої плани.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 10 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Трійка Жезлів"
Ваші дії сьогодні визначають результат. Карта дня радить не чекати ідеального моменту — рухайтеся за планом, навіть якщо настрій не сприяє.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"
Не варто брати на себе все. Таро підказують: прийміть допомогу від тих, хто поруч — спільна дія дасть кращий результат, ніж самотня боротьба.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)
У цю п'ятницю мотивація може тимчасово зникнути. Але не варто картати себе — пауза допоможе переосмислити цілі й повернути натхнення.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сонце" (перевернута)
Занепокоєння не принесе користі. Таро кажуть: навіть якщо щось іде не за планом, довіртесь процесу — усе вирішиться природним шляхом.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)
Не тримайте в собі провину за минуле. "Сімка Мечів" у перевернутому вигляді закликає пробачити себе й відпустити — лише так прийде внутрішня свобода.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)
Сьогодні може здаватися, що інтуїція мовчить. Карта дня радить відключитися від рутини й послухати серце — відповіді прийдуть через тишу.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)
10 жовтня у стосунках можливе напруження. Однак навіть коли здається, що гармонія втрачена, щирість і спокій здатні все виправити.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)
Не поспішайте робити висновки сьогодні. Таро радять відкрито говорити про свої почуття — взаєморозуміння прийде через чесність.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Колісниця"
Сьогодні — день рішучих дій. "Колісниця" радить узяти ситуацію під контроль і рухатися вперед, попри перешкоди.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Закохані" (перевернута)
Настав час подумати про власні потреби. Карта дня каже: не варто миритися з тим, що вас виснажує — повага до себе відкриє нові можливості.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Смерть" (перевернута)
Не бійтеся змін. Таро натякають: те, що здається втратою, може стати переродженням і шансом на новий початок.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
День обіцяє радість і спокій. Варто відпустити старі образи й дозволити собі щастя — саме воно стане вашим натхненням на майбутнє.
