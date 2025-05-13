Первый полуфинал Евровидения 13 мая — что происходит в Базеле

Фанаты Евровидения перед первым полуфиналом. Фото: Новини.LIVE

В Базеле перед первым полуфиналом Евровидения-2025 наблюдается сумасшедшая атмосфера. В частности, в пресс-центре около полтысячи журналистов ждут начала шоу.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая имеет официальную аккредитацию на "Евровидении", в эфире Вечір.LIVE рассказала прямо с места события во вторник, 13 мая.

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К арене Санкт-Якобсгалле собирается невероятное количество еврофанов, хотя билеты стоят очень недешево — примерно 300-400 евро необходимо платить, чтобы попасть на первый полуфинал.

"У нас здесь есть кучка украинских журналистов, которые очень подготовились к конкурсу. Ждем шоу, там будет много сюрпризов и призываю всех наших зрителей, которые не находятся сейчас в Украине, голосовать за номер пять за Ziferblat", — отметила Елена.

Фанаты Евровидения перед первым полуфиналом. Фото: Новини.LIVE

Фанаты Евровидения перед первым полуфиналом. Фото: Новини.LIVE

Выступление Ziferblat

Украинская группа Ziferblat будет выступать уже через несколько минут на первом полуфинале, который начинается в 22:00.

Конкурсная песня группы стала музыкальным отражением современных реалий. По словам участников, целью композиции было передать эмоции и переживания, близкие каждому украинцу — тоску по дому, боль от потерь, веру, поддержку и поиск внутренней силы.

Центральным символом трека стала птичка, которая во многих культурах ассоциируется со свободой и надеждой.

Кроме того, Ziferblat на Евровидении собирает средства для Вооруженных сил Украины. Необходимо четыре миллиона гривен для закупки роботов для разминирования.

Группа призывает довериться им, поскольку выступление на Евровидении будет замечательным.

Читайте текстовую трансляцию на нашем сайте Новини.LIVE.

Напомним, украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился своим прогнозом относительно группы Ziferblat на Евровидении-2025.

В то же время букмекеры считают, что наибольшие шансы на победу имеют Швеция, Эстония, Нидерланды, Украина и Албания.

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