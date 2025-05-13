Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Пісня України на Євробаченні-2025 — про що співають Ziferblat arrow

Пісня України на Євробаченні-2025 — про що співають Ziferblat

13 травня 2025 20:30
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Гурт Ziferblat Bird of pray від України — текст пісні та переклад
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Український гурт Ziferblat буде підкорювати сцену "Євробачення-2025" проникливою, глибокою та надихаючою композицією "Bird of Pray". Виступ колективу глядачі побачать вже сьогодні, 13 травня, у першому півфіналі конкурсу.

Новини.LIVE розповідає про приховані сенси представників України.

Реклама
Читайте також:

Про що пісня "Bird of Pray" гурту Ziferblat

Конкурсна пісня гурту стала своєрідним музичним відображенням сьогодення. За словами Ziferblat, вони хотіли передати у композиції почуття та переживання, знайомі кожному українцю, — тугу за домом, біль втрат, віру, підтримку та пошук внутрішньої сили. А ключовим образом треку стала пташка, яка у багатьох культурах є символом свободи та надії.

У перекладі із англійської назва пісні означає "Молитовний птах". Цікаво, що слово "pray" співзвучне із словом "prey" — хижий, що створю додатковий підтекст композиції.

Текст пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене,
Моя Пташка,
Крилами пісня злітає важка...
Серденько-серце кохане,
Не турбуйся,
Доля довірила світ
Останнім із нас...
Я світла шукаю, гори зверну

And
I call you Fly Bіrd,
I'm beggіng you,
Beggіng you please just
Lіve! Share
My heart wіth someone who
Cares of Me
And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,
Рідна стежка,
Спів перелітних пташок
Народить весну

Fly lіke a Bіrd!
Where do you go
I'm beggіng you please just
Lіve! Share
My heart wіth someone who
Flіes Bіrd.
I'm beggіng you,
Beggіng you please just
Lіve! Share
My heart wіth someone who
Cares of Me
And my lіttle bіrd of pray!

Переклад пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка
Крилами пісня злітає важка
Серденько серце кохане, не турбуйся
Доля довірила світ останнім із нас
Я світла шукаю, гори зверну
І я кличу тебе

Лети, пташко
Я благаю тебе
Благаю тебе, будь ласка, просто
Живи, поділюся
Моїм серцем з кимось, хто
Піклується про мене і мою маленьку пташку

Вертай-вертайся додому, рідна стежка
Спів перелітних пташок народить весну
Я кличу тебе

Лети, пташко
Я благаю тебе
Благаю тебе, просто
Піклуйся про мене і мою маленьку пташку

Зазначимо, що Новини.LIVE офіційно акредитовані на цьогорічному пісенному конкурсі та інформують про останні новини з Євробачення-2025 просто з Базеля.

Раніше гурт Ziferblat поділився із журналісткою Новини.LIVE Оленою Халік своїми враженнями від підготовки до виступу на швейцарській арені. А також представники України похвалилися зібраними коштами на підтримку ЗСУ.

музика пісня конкурс переклад Євробачення 2025 Ziferblat
Реклама
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:36 Зеленський анонсував підготовку візиту до Туреччини — звернення

20:23 Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)

20:15 Повернення Криму можливе лише за умови сильної армії

20:08 Закон і нерухомість — скільки об’єктів можна мати у 2025 році

20:03 Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро

Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео) - 80x80

Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)

20:01 Ярмоленко відповів, як відносився до Луческу в Динамо

20:00 Відстрочка для догляду — чи впливає пенсійний вік батьків

19:50 Рада вирішила відзначити 600-річчя з’їзду монархів у Луцьку

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

19:42 Нардеп назвав, коли запрацює інвестиційний фонд із США

20:36 Зеленський анонсував підготовку візиту до Туреччини — звернення

20:23 Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)

20:15 Повернення Криму можливе лише за умови сильної армії

20:08 Закон і нерухомість — скільки об’єктів можна мати у 2025 році

20:03 Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро

Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео) - 80x80

Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)

20:01 Ярмоленко відповів, як відносився до Луческу в Динамо

20:00 Відстрочка для догляду — чи впливає пенсійний вік батьків

19:50 Рада вирішила відзначити 600-річчя з’їзду монархів у Луцьку

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

19:42 Нардеп назвав, коли запрацює інвестиційний фонд із США

20:23 Євробачення 2025. Онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

06:03 Продуктова криза — чи може Україна забезпечити себе овочами

12 травня

22:33 Зустріч Зеленського та Путіна, що вона означатиме для одеситів

8 травня

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:05 Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

10:47 Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

17:30 Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

3 травня 2025

15:15 За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

14:20 Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

1 травня 2025

18:01 Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться

9 травня 2025

14:30 Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня