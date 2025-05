Гурт Ziferblat Bird of pray від України — текст пісні та переклад

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Український гурт Ziferblat буде підкорювати сцену "Євробачення-2025" проникливою, глибокою та надихаючою композицією "Bird of Pray". Виступ колективу глядачі побачать вже сьогодні, 13 травня, у першому півфіналі конкурсу.

Новини.LIVE розповідає про приховані сенси представників України.

Про що пісня "Bird of Pray" гурту Ziferblat

Конкурсна пісня гурту стала своєрідним музичним відображенням сьогодення. За словами Ziferblat, вони хотіли передати у композиції почуття та переживання, знайомі кожному українцю, — тугу за домом, біль втрат, віру, підтримку та пошук внутрішньої сили. А ключовим образом треку стала пташка, яка у багатьох культурах є символом свободи та надії.

У перекладі із англійської назва пісні означає "Молитовний птах". Цікаво, що слово "pray" співзвучне із словом "prey" — хижий, що створю додатковий підтекст композиції.

Текст пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя Пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну

And

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну

Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Переклад пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділюся

Моїм серцем з кимось, хто

Піклується про мене і мою маленьку пташку

Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

Я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, просто

Піклуйся про мене і мою маленьку пташку

Зазначимо, що Новини.LIVE офіційно акредитовані на цьогорічному пісенному конкурсі та інформують про останні новини з Євробачення-2025 просто з Базеля.

Раніше гурт Ziferblat поділився із журналісткою Новини.LIVE Оленою Халік своїми враженнями від підготовки до виступу на швейцарській арені. А також представники України похвалилися зібраними коштами на підтримку ЗСУ.

