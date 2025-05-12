Ziferblat розповів про підготовку до Євробачення-2025 у Базелі

Ziferblat поділився враженнями підготовки до Євробачення
Гурт Ziferblat, який цього року представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення, поділився враженнями з Базеля. Виконавці зазначають, що завдяки професіоналізму вдається легше проводити підготовку.
Про це гурт розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка перебуває у Базелі та акредитована на висвітлення подій.
Враження Ziferblat
"Дуже вдячний за цей професіоналізм, тому що постійно присутні якісь окремі кімнати для саундчеку і так далі, це набагато спрощує взагалі підготовку до виступу, тобто в одній кімнаті налаштували звук, в іншій щось підчепили, потім виходиш на сцену, де розказують чіткі інструкції, робиш роботу на сцені і вільний", — зазначив барабанщик Федір Ходаков.
Гурт закликає довіритися їм, оскільки виступ на Євробаченні буде чудовим.
Соліст Данило Лещинський зазначив, що все йде в робочому режимі.
"Це непроста робота. Євробачення — це не про концерт, це особлива атмосфера, в якій особливі правила гри, особливі нерви і тому подібне. Для цього й робляться репетиції", — додав Данило.
Нагадаємо, гурт Ziferblat вразив публіку не лише номером, а й стильними образами від українських дизайнерів.
Раніше виконавці у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка акредитована на висвітлення подій Євробачення, поділилися результатами збору коштів для розмінування.
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