Ziferblat розповів про підготовку до Євробачення-2025 у Базелі

Гурт Ziferblat. Фото: скриншот

Гурт Ziferblat, який цього року представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення, поділився враженнями з Базеля. Виконавці зазначають, що завдяки професіоналізму вдається легше проводити підготовку.

Про це гурт розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка перебуває у Базелі та акредитована на висвітлення подій.

Реклама

Читайте також:

Враження Ziferblat

"Дуже вдячний за цей професіоналізм, тому що постійно присутні якісь окремі кімнати для саундчеку і так далі, це набагато спрощує взагалі підготовку до виступу, тобто в одній кімнаті налаштували звук, в іншій щось підчепили, потім виходиш на сцену, де розказують чіткі інструкції, робиш роботу на сцені і вільний", — зазначив барабанщик Федір Ходаков.

Гурт закликає довіритися їм, оскільки виступ на Євробаченні буде чудовим.

Соліст Данило Лещинський зазначив, що все йде в робочому режимі.

"Це непроста робота. Євробачення — це не про концерт, це особлива атмосфера, в якій особливі правила гри, особливі нерви і тому подібне. Для цього й робляться репетиції", — додав Данило.

Нагадаємо, гурт Ziferblat вразив публіку не лише номером, а й стильними образами від українських дизайнерів.

Раніше виконавці у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка акредитована на висвітлення подій Євробачення, поділилися результатами збору коштів для розмінування.

Реклама