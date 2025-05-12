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Ziferblat похвалився результатами зі збору коштів на Євробаченні

12 травня 2025 18:47
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Ziferblat на Євробаченні збирає гроші для розмінування України
Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

Український гурт Ziferblat, який цього року представляє країну на пісенному конкурсі Євробачення, збирає кошти для Збройних сил. Наразі вже є 300 тисяч гривень.

Про це гурт розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка перебуває у Базелі та акредитована на висвітлення подій.

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Загалом необхідно чотири мільйони гривень.

"Я вважаю, що ми зробимо цю роботу, закриємо збір. Звісно, що на кожному інтервʼю ми стараємось згадувати про нашу місію, про те, що ми приїхали сюди не тільки для того, щоб посісти велике місце та пройти до фіналу", — каже барабанщик Федір Ходаков.

Кошти збирають для роботів, які допоможуть в розмінуванні України 

Нагадаємо, учасники Євробачення-2025 у Базелі заспівали композицію Bird of Pray українського гурту Ziferblat.

За прогнозом букмекерів найбільші шанси на перемогу мають чотири країни, серед яких й Україна.

Євробачення ЗСУ Україна розмінування Євробачення 2025 Ziferblat
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18:47 Ziferblat похвалився результатами зі збору коштів на Євробаченні

Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео) - 80x80

Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео)

18:44 У Львові відбулися Unbroken Games — Садовий показав фото

18:43 Трамп може поїхати на зустріч Зеленського і Путіна — назвав умову

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