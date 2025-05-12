Ziferblat на Євробаченні збирає гроші для розмінування України

Український гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE

Український гурт Ziferblat, який цього року представляє країну на пісенному конкурсі Євробачення, збирає кошти для Збройних сил. Наразі вже є 300 тисяч гривень.

Про це гурт розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка перебуває у Базелі та акредитована на висвітлення подій.

Реклама

Читайте також:

Збір на ЗСУ гуртом Ziferblat

Загалом необхідно чотири мільйони гривень.

"Я вважаю, що ми зробимо цю роботу, закриємо збір. Звісно, що на кожному інтервʼю ми стараємось згадувати про нашу місію, про те, що ми приїхали сюди не тільки для того, щоб посісти велике місце та пройти до фіналу", — каже барабанщик Федір Ходаков.

Кошти збирають для роботів, які допоможуть в розмінуванні України

Нагадаємо, учасники Євробачення-2025 у Базелі заспівали композицію Bird of Pray українського гурту Ziferblat.

За прогнозом букмекерів найбільші шанси на перемогу мають чотири країни, серед яких й Україна.

Реклама