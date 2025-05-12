Які ставки на перший пів фінал Євробачення-2025 роблять букмекери

Швецький гурт KAJ. Фото: eurovision.tv

Вже завтра, 13 травня, у швейцарському місті Базель відбудеться перший пів фінал Євробачення. Букмекери зробили прогноз, хто потрапить у десятку кращих. Серед лідерів є й Україна.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сайт Eurovision.

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За прогнозом букмекерів найбільші шанси на перемогу мають Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна та Албанія.

Швеція (гурт KAJ з піснею Bara bada bastu) — 95% шанс посісти 1 місце; Естонія (Томмі Кеш із піснею Espresso macchiato) — 94%; Нідерланди (виконавець Клод із піснею C'est La Vie) — 94%; Україна (гурт Ziberblat із піснею Bird of Pray) — 94%; Албанія (гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm) — 92%; Кіпр (Тео Еван із піснею Shh) — 85%; Норвегія (Кайл Алессандро з піснею Lighter) — 84%; Польща (Юстина Стечковська з піснею Gaja) — 83%; Бельгія (Red Sebastian з піснею Strobe Lights) — 71%; Сан-Марино (Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia) — 54%.

Прогноз букмекерів на сайті Eurovision

Нагадаємо, учасники Євробачення-2025 виконали пісню українського гурту Ziferblat Bird of Pray. Естонський виконавець Tommy Cash заявив, що хоче відвідати Україну.

Також ми повідомляли, що Кіпр на Євробаченні 2025 представить співак Тео Еван. Він виконає пісню Shh.