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Євробачення-2025 — кому прогнозують перемогу букмекери

12 травня 2025 08:00
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Які ставки на перший пів фінал Євробачення-2025 роблять букмекери
Швецький гурт KAJ. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Вже завтра, 13 травня, у швейцарському місті Базель відбудеться перший пів фінал Євробачення. Букмекери зробили прогноз, хто потрапить у десятку кращих. Серед лідерів є й Україна.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сайт Eurovision.

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За прогнозом букмекерів найбільші шанси на перемогу мають Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна та Албанія.

  1. Швеція (гурт KAJ з піснею Bara bada bastu) — 95% шанс посісти 1 місце;
  2. Естонія (Томмі Кеш із піснею Espresso macchiato) — 94%;
  3. Нідерланди (виконавець Клод із піснею C'est La Vie) — 94%;
  4. Україна (гурт Ziberblat із піснею Bird of Pray) — 94%;
  5. Албанія (гурт Skodra Electronike з піснею Zjerm) — 92%;
  6. Кіпр (Тео Еван із піснею Shh) — 85%;
  7. Норвегія (Кайл Алессандро з піснею Lighter) — 84%;
  8. Польща (Юстина Стечковська з піснею Gaja) — 83%;
  9. Бельгія (Red Sebastian з піснею Strobe Lights) — 71%;
  10. Сан-Марино (Габрі Понте з піснею Tutta L'Italia) — 54%.
Прогноз букмекерів
Прогноз букмекерів на сайті Eurovision

Нагадаємо, учасники Євробачення-2025 виконали пісню українського гурту Ziferblat Bird of Pray. Естонський виконавець Tommy Cash заявив, що хоче відвідати Україну.

Також ми повідомляли, що Кіпр на Євробаченні 2025 представить співак Тео Еван. Він виконає пісню Shh.

Євробачення пісні музика букмекери конкурс
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Євробачення 2025 — де дивитися Ziferblat та інші виступи (відео) - 80x80

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