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Евровидение-2025 — кому прогнозируют победу букмекеры

12 мая 2025 08:00
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Какие ставки на первый полуфинал Евровидения-2025 делают букмекеры
Шведская группа KAJ. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Уже завтра, 13 мая, в швейцарском городе Базель состоится первый полуфинал Евровидения. Букмекеры сделали прогноз, кто попадет в десятку лучших. Среди лидеров есть и Украина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Eurovision.

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По прогнозу букмекеров наибольшие шансы на победу имеют Швеция, Эстония, Нидерланды, Украина и Албания.

  1. Швеция (группа KAJ с песней Bara bada bastu) — 95% шанс занять 1 место;
  2. Эстония (Томми Кэш с песней Espresso macchiato) — 94%;
  3. Нидерланды (исполнитель Клод с песней C'est La Vie) - 94%;
  4. Украина (группа Ziberblat с песней Bird of Pray) — 94%;
  5. Албания (группа Skodra Electronike с песней Zjerm) — 92%;
  6. Кипр (Тео Эван с песней Shh) — 85%;
  7. Норвегия (Кайл Алессандро с песней Lighter) — 84%;
  8. Польша (Юстина Стечковская с песней Gaja) — 83%;
  9. Бельгия (Red Sebastian с песней Strobe Lights) — 71%;
  10. Сан-Марино (Габри Понте с песней Tutta L'Italia) — 54%.
Прогноз букмекеров
Прогноз букмекеров на сайте Eurovision

Напомним, участники Евровидения-2025 исполнили песню украинской группы Ziferblat Bird of Pray. Эстонский исполнитель Tommy Cash заявил, что хочет посетить Украину.

Также мы сообщали, что Кипр на Евровидении 2025 представит певец Тео Эван. Он исполнит песню Shh.

Евровидение песни музыка букмекеры конкурс
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