Учасники Євробачення-2025 виконали пісню українського гурту Ziferblat у Базелі

Гурт Ziferblat у Базелі. Фото: Новини.LIVE

Учасники конкурсу Євробачення-2025 виконали пісню українського гурту Ziferblat у Базелі. Йдеться про Bird of Pray.

Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі — наша журналістка Олена Халік інформує про все з місця подій.

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Декілька учасників заспівали пісню Ziferblat, з якою цього року гурт представлятиме Україну. Побачити виступ можна буде вже 13 травня у першому півфіналі. Ziferblat виступатиме під пʼятим номером.

Артисти висловили своє захоплення піснею Bird of Pray, а виконавець Tommy Cash з Естонії заявив про бажання відвідати Україну.

"Я хочу поїхати в Україну. Мені б дуже хотілося. Ми були в турі, і я обожнюю Одесу, особливо влітку. Це як українська Барселона. Не можу дочекатися повернення", — зазначив Tommy Cash.

Нагадаємо, 11 травня палестинські протестувальники влаштували акцію проти участі Ізраїлю в Євробаченні цього року.

Крім того, Новини.LIVE зібрали весь перелік учасників конкурсу. Євробачення буде проходити на арені Санкт-Якобсгалле в Базелі.