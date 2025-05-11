Учасники Євробачення-2025 виконали пісню українського гурту Ziferblat у Базелі

Учасники Євробачення-2025 виконали пісню Ziferblat — відео
Учасники конкурсу Євробачення-2025 виконали пісню українського гурту Ziferblat у Базелі. Йдеться про Bird of Pray.
Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі — наша журналістка Олена Халік інформує про все з місця подій.
Bird of Pray від учасників Євробачення-2025
Декілька учасників заспівали пісню Ziferblat, з якою цього року гурт представлятиме Україну. Побачити виступ можна буде вже 13 травня у першому півфіналі. Ziferblat виступатиме під пʼятим номером.
Артисти висловили своє захоплення піснею Bird of Pray, а виконавець Tommy Cash з Естонії заявив про бажання відвідати Україну.
"Я хочу поїхати в Україну. Мені б дуже хотілося. Ми були в турі, і я обожнюю Одесу, особливо влітку. Це як українська Барселона. Не можу дочекатися повернення", — зазначив Tommy Cash.
Нагадаємо, 11 травня палестинські протестувальники влаштували акцію проти участі Ізраїлю в Євробаченні цього року.
Крім того, Новини.LIVE зібрали весь перелік учасників конкурсу. Євробачення буде проходити на арені Санкт-Якобсгалле в Базелі.
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