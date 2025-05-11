Участники Евровидения-2025 исполнили песню украинской группы Ziferblat в Базеле

Группа Ziferblat в Базеле. Фото: Новини.LIVE

Участники конкурса Евровидение-2025 исполнили песню украинской группы Ziferblat в Базеле. Речь идет о Bird of Pray.

Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе — наша журналистка Елена Халик информирует обо всем с места событий.

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Несколько участников спели песню Ziferblat, с которой в этом году группа будет представлять Украину. Увидеть выступление можно будет уже 13 мая в первом полуфинале. Ziferblat будет выступать под пятым номером.

Артисты выразили свое восхищение песней Bird of Pray, а исполнитель Tommy Cash из Эстонии заявил о желании посетить Украину.

"Я хочу поехать в Украину. Мне бы очень хотелось. Мы были в туре, и я обожаю Одессу, особенно летом. Это как украинская Барселона. Не могу дождаться возвращения", — отметил Tommy Cash.

Напомним, 11 мая палестинские протестующие устроили акцию против участия Израиля в Евровидении этого года.

Кроме того, Новини.LIVE собрали весь перечень участников конкурса. Евровидение будет проходить на арене Санкт-Якобсгалле в Базеле.