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Участники Евровидения-2025 исполнили песню Ziferblat — видео

11 мая 2025 22:46
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Участники Евровидения-2025 исполнили песню украинской группы Ziferblat в Базеле
Группа Ziferblat в Базеле. Фото: Новини.LIVE
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Участники конкурса Евровидение-2025 исполнили песню украинской группы Ziferblat в Базеле. Речь идет о Bird of Pray.

Новини.LIVE официально аккредитованы на песенном конкурсе — наша журналистка Елена Халик информирует обо всем с места событий.

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Bird of Pray от участников Евровидения-2025

Несколько участников спели песню Ziferblat, с которой в этом году группа будет представлять Украину. Увидеть выступление можно будет уже 13 мая в первом полуфинале. Ziferblat будет выступать под пятым номером.

Артисты выразили свое восхищение песней Bird of Pray, а исполнитель Tommy Cash из Эстонии заявил о желании посетить Украину.

"Я хочу поехать в Украину. Мне бы очень хотелось. Мы были в туре, и я обожаю Одессу, особенно летом. Это как украинская Барселона. Не могу дождаться возвращения", — отметил Tommy Cash.

Напомним, 11 мая палестинские протестующие устроили акцию против участия Израиля в Евровидении этого года.

Кроме того, Новини.LIVE собрали весь перечень участников конкурса. Евровидение будет проходить на арене Санкт-Якобсгалле в Базеле.

Евровидение Швейцария Украина Евровидение 2025 Ziferblat
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Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео) - 80x80

Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео)

22:46 Участники Евровидения-2025 исполнили песню Ziferblat — видео

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