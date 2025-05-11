Євробачення-2025 — палестинці проти участі Ізраїлю

Мітинг палестинців у Базелі. Фото: скриншот відео

У швейцарському Базелі 13 травня відбудеться перший півфінал Євробачення. Учасники вже прибули на місце та готові представляти свої пісні на головній сцені, однак палестинці протестують проти участі Ізраїлю.

Новини.LIVE офіційно акредитовані на пісенному конкурсі — наша журналістка Олена Халік інформує про все з місця подій.

Реклама

Читайте також:

Протести палестинців на Євробаченні

Палестинські протестувальники у швейцарському Базелі намагаються завадити урочистостям. Вони виступають проти участі Ізраїлю у "Євробаченні 2025". Вони вийшли з плакатами, де написані заклики бойкотувати країну на пісенному конкурсі.

Такі мітинги відбуваються вже не вперше. Так, у 2024 році музиканти з пропалестинських груп у Фінляндії та Норвегії навіть підписували петицію, аби не допустити Ізраїль на Євробачення.

Ситуація повторилась і цього року. До Європейської мовної спілки (EBU) звернулись 72 колишні учасники Євробачення з проханням не допускати Ізраїль. Свою позицію вони пояснюють тим, що Ізраїль "бере участь у геноциді в Газі та багаторічному режимі апартеїду і військової окупації".

"Продовжуючи підтримувати представництво ізраїльської держави, EBU нормалізує та відбілює свої злочини", — писали учасники в листі.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли дивитися Євробачення-2025 та кому прогнозують перемогу. Букмекери оцінили шанси українського гурту Ziferblat.

Також ми повідомляли, що гурт Ziferblat провів другу репетицію в Базелі. Артисти виконають пісню Bird of Pray.